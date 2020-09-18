Общество

Псковская делегация участвует в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде

Псковская делегация принимает участие в X Русских Ганзейских днях в Великом Новгороде, которые проходят с 17 по 20 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Руководитель делегации, глава Пскова Елена Полонская, сегодня, 19 сентября, выступит на пленарном заседании медиафорума «Россия и Ганза», а также на общем собрании Союза русских Ганзейских городов.

В программе X Русских Ганзейских дней: мастер-классы, концерты, открытие мемориальных досок почетных граждан города, сельскохозяйственная ярмарка, парад судов, велопарад, турнир по шашкам и шахматам, медиафорум, а также мероприятия приуроченные к празднованию Дня города.

X Русские Ганзейские дни начались с заседания совета Союза русских Ганзейских городов. Все мероприятия организованы с учетом требований Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции.

С 2002 года Псков официально входит в международный Ганзейский союз Нового времени, с 2010-го - в Союз Русских Ганзейских городов.