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Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi

Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использоваться для перехвата личной информации и паролей, рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.

«Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле», - отметил Руснак.

Он объяснил, что через общедоступные сети хакеры могут начать атаку «человек посередине» - кибератака, при которой перехватываются данные, пересылаемые между двумя организациями или людьми.

При такой атаке киберпреступник получает доступ ко всему трафику жертвы, а также к персональным данным, паролям от приложений, данным банковских карт и личных сообщений, пишет РИА Новости.

«Мошенники способны анализировать трафик, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Злоумышленники также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free. Таким образом они привлекают внимание пользователей и могут получать все передаваемые данные», - добавил эксперт.

Руснак порекомендовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. По мнению эксперта, особенно внимательным следует быть в поездках.

«Если вам не нужно подключение к интернету 24/7, оптимальная комбинация - это отключение сотовых данных (мобильного интернета) и Wi-Fi», - отметил он.