Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кабельный потенциал
Проезд дешевле
ENERGY кешбэк-игра
ФКГС поселок Панино
Изысканный чай в «Лавке купца»
топ-5 рецептов пасхи
места для выпускного
тендер от ПЭМЗ
ответы на все вопросы
Онлайн-викторина про Псковскую область
взгляд в будущее ИТ в образовании
«Метражи» Кадастровые работы
топ заведений для выпускников
Господин Рейтингомер
зарплата за работу на выходных
Матросовы не узнанные нами...
 
 
 
ещё В России и мире 11.04.2024 13:143 Псковский завод произвел систему снабжения техническими газами для «Ангары-А5» 30.04.2024 21:000 Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi 30.04.2024 20:200 Банки потеряют важный источник заработка на россиянах уже с мая 30.04.2024 19:202 В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube 30.04.2024 18:390 Центробанк рассказал об основных схемах нелегальных кредиторов и создателей финансовых пирамид 30.04.2024 17:000 Чего нельзя делать с «выпавшим из гнезда» птенцом, рассказал орнитолог
 
 
 
Самое популярное 25.04.2024 14:310 С семью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 25.04.2024 16:300 В Пскове найдена погибшей 39-летняя женщина 27.04.2024 10:004 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове 28.04.2024 21:390 С шестью погибшими бойцами СВО простились в Псковской области 25.04.2024 09:303 Новая жизнь «Октября»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi

30.04.2024 21:00|ПсковКомментариев: 0

Незащищенные публичные точки Wi-Fi могут использоваться для перехвата личной информации и паролей, рассказал ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак.

«Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле», - отметил Руснак.

Он объяснил, что через общедоступные сети хакеры могут начать атаку «человек посередине» - кибератака, при которой перехватываются данные, пересылаемые между двумя организациями или людьми.

При такой атаке киберпреступник получает доступ ко всему трафику жертвы, а также к персональным данным, паролям от приложений, данным банковских карт и личных сообщений, пишет РИА Новости.

«Мошенники способны анализировать трафик, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным софтом. Злоумышленники также могут создавать собственные точки доступа, мимикрирующие под публичные, например с использованием в названии сети слова Free. Таким образом они привлекают внимание пользователей и могут получать все передаваемые данные», - добавил эксперт.

Руснак порекомендовал отключать функцию автоматического подключения к Wi-Fi. По мнению эксперта, особенно внимательным следует быть в поездках.

«Если вам не нужно подключение к интернету 24/7, оптимальная комбинация - это отключение сотовых данных (мобильного интернета) и Wi-Fi», - отметил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где будете отдыхать на майских праздниках?
В опросе приняло участие 282 человека
30.04.2024, 21:400 Полиция устанавливает личность женщины, скелет которой нашли в Пскове 30.04.2024, 21:200 Псковские гимнастки будут представлять СЗФО на Спартакиаде 30.04.2024, 21:000 Эксперт рассказал, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi 30.04.2024, 20:410 Депутат назвал самые распространенные мошеннические схемы при покупке дачи
30.04.2024, 20:200 Банки потеряют важный источник заработка на россиянах уже с мая 30.04.2024, 20:000 14 медалей завоевали псковские гимнастки на первенстве СЗФО 30.04.2024, 19:400 «Дело вкуса»: Пицца с русской душой. ВИДЕО 30.04.2024, 19:202 В Госдуме оценили вероятность блокировки YouTube
30.04.2024, 19:001 Дорогу до турбазы в Пушкинских Горах привели в порядок 30.04.2024, 18:390 Центробанк рассказал об основных схемах нелегальных кредиторов и создателей финансовых пирамид 30.04.2024, 18:200 10 медалей завоевали псковские спортсмены на турнире по боксу в Великом Новгороде 30.04.2024, 18:040 Денис Иванов об итогах 21-й сессии гордумы, курортном сборе и лошадях в парках
30.04.2024, 18:000 «Беседка»: 375 лет Пожарной охране России. ВИДЕО 30.04.2024, 17:400 Память защитников Отечества почтили у монумента «Знамя Победы» в Идрице 30.04.2024, 17:200 Наталья Вавилова: Стрессоустойчивость и многозадачность - самое главное при работе в пункте пожарной связи 30.04.2024, 17:000 Чего нельзя делать с «выпавшим из гнезда» птенцом, рассказал орнитолог
30.04.2024, 16:400 Псковские следователи принимают участие в поисковых работах 30.04.2024, 16:200 До восьми тонн воды вмещается в одну пожарную машину - Владимир Латышев 30.04.2024, 16:000 «Экопром» приглашает водителей для работы в Гдове 30.04.2024, 15:400 «Гайд-парк»: Денис Иванов об итогах 21-й сессии гордумы, курортном сборе и субботнике. ВИДЕО
30.04.2024, 15:201 Утвержден перечень россиян, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии 30.04.2024, 15:000 Более 30 патронов изъяли псковские росгвардейцы в ходе проверок 30.04.2024, 14:400 День Знамени Победы отмечают в Псковской области 30 апреля 30.04.2024, 14:200 До +23 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 1 мая
30.04.2024, 13:390 Дорожная техника занимает полосу движения на площади Героев-Десантников в Пскове 30.04.2024, 13:310 Более 15 пожарных ликвидируют возгорание дома в Великолукском районе 30.04.2024, 13:231 В России снизилась заболеваемость COVID-19 30.04.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о 375-летии Пожарной охраны России
30.04.2024, 12:430 Тело погибшего мужчины обнаружили в Великолукской реке 30.04.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса» о пицце с русской душой 30.04.2024, 12:170 «Беседка»: 375 лет Пожарной охране России 30.04.2024, 12:140 День пожарной охраны отмечают в России 30 апреля
30.04.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Денисом Ивановым 30.04.2024, 11:380 «Дело вкуса»: Пицца с русской душой 30.04.2024, 11:200 Расписание поезда из Дно в Псков изменится 4 и 5 мая 30.04.2024, 11:000 «Гайд-парк»: Денис Иванов об итогах 21-й сессии гордумы, курортном сборе и субботнике
30.04.2024, 10:400 Опубликован режим работы Госавтоинспекции в Пскове на майских праздниках 30.04.2024, 10:201 Названы главные поставщики мяса в Россию по итогам 2023 года 30.04.2024, 10:002 Псковичка лишилась около миллиона рублей после общения с мнимым банковским служащим 30.04.2024, 09:400 Последнюю проповедь Иисуса вспоминают православные верующие в Великий вторник
30.04.2024, 09:200 Завершается реставрация южного придела Успенского собора в Пушкинских Горах 30.04.2024, 09:000 В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей 29.04.2024, 22:000 Полиция продолжает разыскивать пропавшего в 2022 году великолучанина 29.04.2024, 21:400 Врач рассказала о пользе солнцезащитных очков для здоровья
29.04.2024, 21:200 Россиянам раскрыли, как можно спастись от энцефалита после укуса клеща 29.04.2024, 21:000 Житель Ленинградской области умер во время рыбалки в Гдовском районе 29.04.2024, 20:410 Умер писатель Кристофер Сэнсом 29.04.2024, 20:190 Ремонтно-реставрационные работы продолжаются в Иоанно Богословском соборе Крыпецкого монастыря
29.04.2024, 20:051 Пьяного велосипедиста госпитализировали в результате ДТП в Пустошке 29.04.2024, 19:430 Депутаты Чернёвской волости Гдовского района поддержали муниципальную реформу 29.04.2024, 19:200 Федерация многоборья ГТО провела первые соревнования в Псковской области 29.04.2024, 19:020 Психолог рассказала, как можно развить в себе харизму
29.04.2024, 18:420 Пскович стал призером международных соревнований по карате в Белоруссии 29.04.2024, 18:220 «Беседка»: Секрет успеха «Славянского тура. ВИДЕО 29.04.2024, 17:550 Названа максимальная и минимальная стоимость пасхального стола 29.04.2024, 17:300 Сотрудники УФСИН и воспитанники клуба «Зубренок» приняли участие в фестивале «Динамо» в Пскове
29.04.2024, 17:050 Правительство увеличит утильсбор на ряд спецтехники с 1 июля 29.04.2024, 16:420 Фотофакт: Прокатчики лошадей обосновались в псковском Сквере искусств 29.04.2024, 16:200 «Постскриптум»: Коррупционная волна, регоператор в зоне риска и судьба вывесок на иностранном языке. ВИДЕО 29.04.2024, 16:000 Производство тихих вин в России выросло на 25,8%
29.04.2024, 15:420 Профильные специалисты высоко оценили состояние мемориальных парков в «Михайловском» 29.04.2024, 15:190 Как защитить свои данные от мошенников в соцсетях и мессенджерах, рассказали псковичам 29.04.2024, 15:000 Гордозор: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?» ВИДЕО 29.04.2024, 14:420 Великолукская полиция приглашает на работу психолога
29.04.2024, 14:200 До +25 градусов и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 30 апреля 29.04.2024, 14:012 Умерла актриса из «Карнавальной ночи» Зоя Зелинская 29.04.2024, 13:400 Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 29.04.2024, 13:220 В России почти вдвое увеличилось число вакансий для соискателей без опыта и студентов
29.04.2024, 13:070 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Коррупционная волна, регоператор в зоне риска и судьба вывесок на иностранном языке 29.04.2024, 12:470 В Великих Луках росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске 29.04.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?» 29.04.2024, 12:180 «Постскриптум»: Коррупционная волна, регоператор в зоне риска и судьба вывесок на иностранном языке
29.04.2024, 12:140 Названы страны, в которых больше всего оплачиваемых праздничных выходных 29.04.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о секрете успеха «Славянского тура» 29.04.2024, 11:420 Росгвардейцы завоевали призовые места в соревнованиях по самбо в Пскове 29.04.2024, 11:200 Гордозор: Блошиный рынок и ремесленные ряды - возможна ли в Пскове своя «Уделка?»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru