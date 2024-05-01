Общество

Александр Котов: Вклад каждого труженика в развитие региона очень важен

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил жителей области с Праздником Весны и Труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Первомай символизирует почёт и уважение к человеку труда. Человек, нашедший своё профессиональное призвание, по-настоящему счастлив. Любое дело, выполненное добросовестно и с душой приносит личное удовлетворение и уважение окружающих. Через такой труд создаётся общественное благо и приобретается личный достаток, а в масштабе всей страны строится сильное и процветающее государство», – отметил он.

В Псковской области живёт и работает много трудолюбивых людей, продолжил Александр Котов. «Учителя и аграрии, врачи и железнодорожники, инженеры и военные, государственные и муниципальные служащие, предприниматели и работники культуры – в каждой профессии есть свои «передовики производства», опытные мастера и молодые специалисты, только начинающие свой профессиональный путь. Вклад каждого труженика в развитие региона очень важен – вместе мы меняем жизнь к лучшему и добиваемся поставленных целей», – подчеркнул спикер регионального парламента.

«С праздником! Трудовых достижений, созидательной энергии, весеннего настроения, здоровья и благополучия!» – добавил Александр Котов.