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Офтальмолог рассказала, в каких случаях возможно восстановить зрение

Восстановить зрение возможно в случаях, когда основной недуг связан, например, с усталостью глаз, однако более серьезные проблемы, такие как катаракта, глаукома и дегенерация сетчатки, подлежат восстановлению преимущественно посредством медицинского вмешательства, сообщила офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова.

«Восстановление зрения возможно в некоторых случаях, особенно если проблемы со зрением вызваны усталостью глаз. Однако, если речь идет о серьезных заболеваниях глаз, таких как катаракта, глаукома, дегенерация сетчатки и другие, то восстановление зрения может потребовать медицинского вмешательства», - отметила Крестьянинова.

Для улучшения зрения и его восстановления, по словам офтальмолога, можно использовать очки или контактные линзы: консультация с оптометристом поможет подобрать правильные очки или линзы для исправления проблем со зрением. Также не следует пренебрегать гимнастикой для глаз, она поможет снять зрительное напряжение, расслабить «фокусировочную мышцу», избежать «усталости» глаз и головной боли при длительной работе вблизи. В свою очередь, употребление пищи, богатой витаминами и антиоксидантами, может способствовать улучшению зрения. А в случае серьезных заболеваний глаз для восстановления зрения может быть необходима хирургическая операция, пишет РИА Новости.

«Для "поддержания" глаз нужен регулярный осмотр офтальмолога. Есть болезни, которые вы не заметите на тех стадиях, когда ещё можно помочь, например, глаукома. Регулярная сдача основных анализов и осмотр терапевта (контроль системных заболеваний). Правильное питание, физическая активность. Избыточная масса тела, жирная и соленая пища ведут к проблемам с сердечно-сосудистой системой, из-за чего происходят тромбозы сосудов и кровоизлияния внутри глаза», - добавила Крестьянинова.