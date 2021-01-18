Общество

Активисты из Псковской области помогают бездомным животным пережить зиму

Активисты и волонтеры островского отделения «Особые дети – могут» областной организации многодетных семей «Дети – наше будущее» шьют матрасы для собак, которые находятся в приюте для бездомных животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации многодетных семей.

«На улице очень холодно, и, конечно, братьям нашим меньшим нужна помощь и забота, а в нашем центре добра хватит на всех, - отметила руководитель отделения «Особые дети – могут» Елена Климец. - Благодаря волонтерам отряда "Путь добра" под руководством мастера Екатерины хвостатые и мохнатые смогут спать на новых матрасиках!».

Мастер-классы в швейной мастерской центра проходят регулярно в рамках проекта «Социальные центры "Ради жизни"».

Кроме того, в социальном центре работает столярная мастерская «Радость своими руками», в которой в ближайшее время состоится мастер-класс по изготовлению утепленного домика для бездомных кошек. Сейчас активисты островского отделения «Особые дети – могут» проводят конкурс рисунков на лучший макет кошкиного дома. Затем планируется реализовать данный проект.

Также в столярных мастерских пройдут занятия по изготовлению будок для собак. Домики для животных передадут в приюты для бездомных животных и разместят в городе.

Швейные и столярные мастерские работают во всех социальных центрах ПОООМС «Дети – наше будущее». Дети из Пскова, Островского, Палкинского, Дновского и Опочецкого районов могут посещать благотворительные профориентационные занятия по швейному и столярному делу в рамках проекта «Социальные центры "Ради жизни"». В скором времени мастер-классы по шитью матрасов и будок пройдут во всех социальных центрах. Для изготовления матрасов используются испорченные вещи, которые невозможно починить или отстирать, отметили в пресс-службе.

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента России и на основании конкурса, проведенного Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества.