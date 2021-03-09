Общество

81-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области

81-летнего Анатолия Ильина разыскивают в Псковской области, сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

7 марта мужчина выехал из Санкт-Петербурга на автомобиле ВАЗ баклажанового цвета. «С тех пор нет информации о его местонахождении», - говорится в сообщении.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложение, седые волосы, серые глаза. Носит усы. Был одет в куртку болотного цвета, синий свитер, зеленые камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги и коричневую шапку.

Фото разыскиваемого отсутствует.

Любую информацию, которая поможет установить местонахождения Анатолия Ильина, можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 и 112.