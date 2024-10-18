Общество

Студентов ПсковГУ переводят на дистанционное обучение с 25 октября

Студенты всех направлений ПсковГУ и Колледжа переводятся на удалённые режим обучения с 25 по 29 октября. Об этом сообщили на сайте университета.

С 30 октября, учащиеся Колледжа ПсковГУ уходят на каникулы, которые продлятся до 7 ноября. Студенты университета в этот период продолжат обучение в дистанционном формате с 1 по 3 ноября, а с 4 по 7 уйдут на выходные в честь Дня народного единства. После праздничных выходных очное обучение возобновится.

Также губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на время дистанционного обучения студенческие проездные замораживаются. Исключение сделано только для студентов-медиков, которые работают в учреждениях здравоохранения. Они будут самостоятельно оплачивать проезд, но эти траты будут компенсированы после 10 ноября.

Напомним, что с 21 октября на «дистант» переводятся все школы города, а детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Смотрите также Детские сады в Пскове будут работать в обычном режиме – администрация