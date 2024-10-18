Общество

Эксперты рассказали, на каком расстоянии можно сжигать мусор

Высота кострища при сжигании сухой травы и других горючих отходов имеет очень большое значение: чем выше куча мусора, тем больше безопасный радиус вокруг костра; при высоте три метра он должен составлять 50 метров, рассказали в пресс-службе МЧС России.

«Перед сжиганием сухой травы, стерни, пожнивных остатков и других горючих отходов следует тщательно очистить от мусора всю территорию вокруг кострища», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при высоте сжигаемой кучи мусора один метр обязательный безопасный радиус должен составлять 15 метров; при двух метрах — 25; а при трех метрах — 50 метров, пишет РИА Новости.

«Чем выше куча, тем больше радиус очистки территории», — резюмировал представитель министерства.