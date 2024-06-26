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В России готовы разработать вакцину против нового вируса Марбург

Российские ученые уже отработали все варианты вакцин против вируса Марбург в силу его сходства с лихорадкой Эбола, нам понятны все механизмы действия вакцины, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«Более того, этот вирус (вирус Марбург - ред.), это группа РНК-вирусов. Этот вирус по своей структуре очень близок к вирусу лихорадки Эбола. Поэтому в силу сходства, безусловно, учёные отработали уже все варианты вакцин. Нам понятны механизмы действия вакцины. Дальше, методы введения вакцины. Нам понятно, при каких условиях её нужно использовать. То есть достаточно много информации с точки зрения применения этой вакцины», - рассказал Петров.

Он отметил, что вирус Марбург относится к категории патогенных, то есть сложных, тяжелых заболеваний, поэтому «Россия должна быть вооружена вакциной, что называется на всякий случай», пишет РИА Новости.

«Процесс производства вакцины и приготовления даже научного решения, клинических исследований и дальше накопление материальной базы, то есть количество вакцин на складе, это длинный процесс. Такие процессы занимают от 3 до 5 лет, с вакцинами у нас несколько другая ситуация. Так как они необходимы в режиме эпидемии или пандемии, то сроки проведения клинических исследований и регистрации идут по другому треку, так называемый фаст-трек, то есть быстрая, ускоренная регистрация. Она сопровождается усиленным контролем со стороны государственных органов, когда первая группа пациентов, которая привита, наблюдается сплошным образом у медицинских работников. То есть мы смотрим побочные эффекты, влияние на разные возрастные категории, на разные категории с разными заболеваниями. И поэтому сроки могут быть разные», - подчеркнул Петров.

По его мнению, Россия - одна из стран, которая очень сильна в борьбе с инфекционными заболеваниями, эпидемией, «другие у нас учатся».

«Сегодня куча скандалов по вакцинам зарубежным, тысячи заявлений о побочных эффектах. В Российской Федерации по "Спутнику" у нас практически заявлений нет. Мы можем твердо сказать, что ту вакцину, «Спутник», которую сделали, она оказалась эффективной, её использовали многие страны мира, которые бы точно пожаловались. Поэтому говорить об уровне компетентности и квалификации наших ученых, которые создают вакцины, нам сомневаться не приходится», - отметили Петров.

Парламентарий добавил, что уже можно прогнозировать клинический эффект вакцины против вируса Марбург, «ошибки маловероятны».

«Поэтому я абсолютно не сомневаюсь в нашей науке и в том, что вакцина будет точной, конкретно против конкретного вируса», - заключил Петров.