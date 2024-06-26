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Беременным женщинам будут выдавать письма от Патриарха Кирилла в 16 регионах страны

Письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержку рождения ребенка будут выдавать беременным в женских консультациях 16 регионов России, рассказала организатор акции — руководитель проекта «Здравствуй, мама!» Наталья Москвитина.

«Сейчас в проекте участвуют 16 регионов страны. В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят «папку помощи»: письмо-поздравление от главы региона и главы местной митрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин — то, что предлагают государство на федеральном и региональном уровне, НКО, в том числе Русская православная церковь, а также бизнес (скидки на услуги). В ближайший месяц беременные начнут получать в той же «папке помощи» именное письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — рассказала Москвитина.

В письме «К беременным женщинам, принимающим участие в работе кабинета «Здравствуй, мама!» глава РПЦ благословляет женщину и ее дитя, желает им «доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни», пишет РИА Новости.

Сейчас среди участников проекта — Республика Коми, Карелия, Мордовия, Камчатский и Забайкальский край, а также Архангельская, Кемеровская, Тамбовская, Магаданская, Самарская, Тверская, Новгородская, Пензенская области и Удмуртия. В Москве, отметила она, проект действует только в церковной больнице Святителя Алексия: «Мы всегда исходим из обращения к нам: если регион хочет, мы ему помогаем — мы рады сотрудничать со всеми».