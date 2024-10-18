Общество

Студенты ПсковГУ не отправляются на дистанционное обучение

ПсковГУ опроверг информацию о переводе студентов университета и колледжа на дистанционный формат обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Информация, которая распространилась среди студентов университета является устаревшей и не соответствует действительности. Высшее учебное заведение и колледж продолжат работу в очном режиме без каких-либо ограничений.

В Пскове на данный момент введены ограничения только для школ, которые уходят на удалённый режим работы с 21 октября.