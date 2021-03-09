Общество

Большинство участников опроса ПЛН высказались против инициативы сажать за оскорбление ветеранов

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей высказались против инициативы сажать на 5 лет и штрафовать на 5 млн рублей за оскорбление ветеранов. Это следует из итогов опроса на сайте ПЛН, в котором приняли участие 968 человек.

Так, 51,96% опрошенных отметили, что не поддерживают такое наказание, потому что в этом случае посадить смогут любого инакомыслящего - да и вообще кого угодно.

3,31% отметили, что действующего законодательства уже вполне достаточно, чтобы привлекать за оскорбление ветеранов, а 7,64% выбрали вариант ответа «Категорически нет! Хватит запрещать и жестоко наказывать за слова».

При этом более 37% участников опроса инициативу поддержали. 25,52% высказались, что таким образом можно «отбить всякое желание оскорблять ветеранов и осквернять память погибших», а 9,09% предложили грамотно сформулировать соответствующий закон, чтобы не могло возникнуть разночтений.

Еще почти 2,5% отметили, что в принципе поддерживают сам посыл инициативы, но предложенное наказание считают чрезмерным.

Добавим, на сайте ПЛН стартовал новый опрос, посвященный еще одной инициативе – предложению закрепить предвыборные обещания депутатов юридически.