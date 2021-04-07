Депутаты передали в великолукский приют корма и лекарства для собак

Депутаты Псковского областного Собрания Олег Савельев и Андрей Козлов посетили приют для животных «Веретье» в Великолукском районе и передали корма и лекарства для собак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
По его словам, депутаты обсуждают тему помощи приютам и в региональном парламенте, прорабатывают законодательную инициативу, которая расширит меры поддержки для бездомных животных, а также позволит привлечь к ответственности нерадивых хозяев.
«Печальная реальность такова: сейчас здесь находятся больше 70 собак. Только вдумайтесь в эти цифры. Четвероногие друзья остались без дома в большинстве случаев из-за человеческой безответственности. Практика "завести животное — наиграться — выбросить", увы, дело нередкое, - добавил он. - Низкий поклон тем, кто работает в "Веретье". Эти люди — герои, которые отдают большой запас времени и сил на помощь тем, кто слабее. В "Веретье" собаки окружены заботой, вниманием и должным уходом. Приезжайте в приют, если ищете верного друга!»