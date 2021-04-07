Общество

Депутаты передали в великолукский приют корма и лекарства для собак

Депутаты Псковского областного Собрания Олег Савельев и Андрей Козлов посетили приют для животных «Веретье» в Великолукском районе и передали корма и лекарства для собак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Мы посетили приют по просьбе секретаря Псковского регионального отделения партии "Единая Россия" Александра Козловского. Он большое внимание уделяет мерам поддержки бездомным животным и приютам. В частности, приюту "Веретье" помогут зарегистрироваться как НКО. Это значит, что волонтеры смогут привлечь дополнительное финансирование на нужды, которых очень много», - отметил Андрей Козлов.

По его словам, депутаты обсуждают тему помощи приютам и в региональном парламенте, прорабатывают законодательную инициативу, которая расширит меры поддержки для бездомных животных, а также позволит привлечь к ответственности нерадивых хозяев.

«Печальная реальность такова: сейчас здесь находятся больше 70 собак. Только вдумайтесь в эти цифры. Четвероногие друзья остались без дома в большинстве случаев из-за человеческой безответственности. Практика "завести животное — наиграться — выбросить", увы, дело нередкое, - добавил он. - Низкий поклон тем, кто работает в "Веретье". Эти люди — герои, которые отдают большой запас времени и сил на помощь тем, кто слабее. В "Веретье" собаки окружены заботой, вниманием и должным уходом. Приезжайте в приют, если ищете верного друга!»