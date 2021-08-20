Общество

Wildberries назвала клеветой и «черным пиаром» сообщение о «рабах» на складе

Компания Wildberries опровергла информацию о том, что на складе в Пушкинском районе Московской области люди якобы работают за еду, а сообщение волонтерского движения «Альтернатива» назвала клеветой и попыткой «черного пиара». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«В Wildberries негативное отношение к любым формам дискриминации и нарушениям прав человека. Обращаем внимание, что из опубликованной "Альтернативой" информации следует, что речь идет не о сотрудниках Wildberries, а о подрядной организации, которая нанимает персонал для выполнения работ», - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что в ее логистических центрах не было зафиксировано каких-либо инцидентов. «На их территории всегда присутствует руководство, которое разрешает возникающие вопросы, а весь персонал находится под круглосуточным наблюдением. Контролирующие надзорные органы регулярно проводят плановые проверки логистических объектов и условий труда, поэтому утверждения о том, что "на объекте Wildberries оказались самые настоящие рабы, у которых отобрали документы, которых избивали и заставляли работать за еду", являются клеветой и попыткой "черного пиара"», - подчеркнули в компании.

«Хотим обратить внимание, что если описываемые "Альтернативой" факты действительно бы имели место, то данная организация, позиционирующая себя как правозащитная, должна была незамедлительно обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по фактам описываемых ими преступлений. Но почему-то этого не было сделано, что вызывает у нас немало вопросов», - добавили в Wildberries.