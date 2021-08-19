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У псковича отобрали документы и заставили работать за еду на складе в Московской области

Движение по борьбе с рабством в России «Альтернатива» освободило жителя Пскова, у которого отобрали документы и заставили работать за еду на складе интернет-магазина Wildberries в Московской области. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте движения.

Фото: инстаграм-аккаунт движения по борьбе с рабством в России «Альтернатива»

Житель Пскова приехал в Москву на заработки. Он смог заработать достаточно денег и уже собирался домой, когда на площади Трех Вокзалов, где он покупал билет, неизвестные люди предложили подвезти его до Пскова бесплатно. Мужчина согласился, но привезли его не домой, а в Пушкинский район Московской области. Мужчина оказался в подвале, откуда его и еще нескольких мужчин вывозили на рабочие точки — утепление кровли складов Wildberries.

Несколько дней назад сотрудники «Альтернативы» освободили псковича. Сейчас он на свободе и уже отправился домой. «Надеемся, на этом его полоса невезения закончилась», - отметили в «Альтернативе».

По словам представителей движения, в последнее время крупные компании «гонятся» за дешевой рабочей силой и не проверяют своих подрядчиков.

«В результате на объекте Wildberries оказались самые настоящие рабы, у которых отобрали документы, которых избивали и заставляли работать за еду. Мы обращаемся к компании Wildberries. Владимир (имя изменено — ред.) не единственный невольник на вашем объекте. Всю подробную информацию мы передали представителям компании лично», - добавили «Альтернативе».

Движение существует за счет пожертвований неравнодушных граждан. Подробнее об «Альтернативе» можно узнать на сайте.