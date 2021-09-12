Общество

В полуфинал премии «Мы вместе» вышли более двадцати проектов псковичей

Более двадцати проектов от Псковской области вышли в полуфинал Международной премии «Мы вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы

«Добровольчество в Псковской области за последние два года приобрело очень важную роль. На сегодняшний день у нас выстроена очень хорошая система взаимодействия с добровольческими объединениями, что позволяет понимать, что нужно непосредственно добровольцам, какая поддержка и помощь, и в то же время есть возможность очень быстро обращаться к добровольческой аудитории, если нужна помощь в решении социально значимых задач», - отметила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

Полуфиналистами в номинации «Зеленая страна» стали следующие проекты из Псковской области:

экологический проект завода «Титан-Полимер» «Экосуббота», эко-экспедиция «Антиборщевик» Николая Петрова, проект «Доброе сердце» Сары Аббасгулуевой, проект «РАЗдельный сбор» опочанки Алины Федоровой.

В номинации «Помощь людям» в полуфинал прошли:

проект «Мозгу тонус - долголетие в бонус» индивидуального предпринимателя Марии Андреевой, проект «Мы разные, но мы вместе» Ивана Васильева, проект автономной некоммерческой организации «Центр интеллектуального развития Вектор», автор — Павел Андреев, проект Псковского областного отделения российского детского фонда, автор — Юрий Сорокин, проект Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», автор — Петр Василевский.

В список полуфиналистов в номинации «Страна возможностей» попали:

проект «История места» Евгения Михайлова, проект АНО «ИД Медиа 60», автор — Ирина Федорова, проект «Команды 2018», автор — Михаил Васильев, проект АНО ЦМИТ «Юный техник», автор — Алексей Гиацинтов, проект Молодежного центра при отделе по делам культуры, молодежи и спорта администрации Плюсского района, автор — Елена Николаева.

Среди полуфиналистов номинации «Культурное наследие»:

проект молодежной патриотической вахты «Поклонный крест», автор — Константин Белов, проект добровольного творческого объединения «Забава Опочецкая», автор — Юлия Моргунова, проект «Зал имен. Стена памяти» Данила Гущина, проект ПРОМО «Вечевой орден», автор — Ольга Родина.

Кроме того, в полуфинал прошли проект «Убитые дороги» Александра Васильева (номинация «Технологии для жизни»), проект МБУК «Центр культуры "Юбилейный" муниципального образования «Островский район» Надежды Никифоровой (номинация «Комфортный город»), а также проект «Доброволец Псковской области» Алины Корныльевой (номинация «Социальные медиа»).

«Неважно, победим мы или нет, важно, что количество заявок от региона было беспрецедентно большим. По соотношению к численности населения мы опережали по количеству заявок практически все регионы Северо-Запада. У нас очень большая активность в добровольческой среде, это результат активной работы добровольце в последние два года», - добавила Наталья Плявинская.