В полуфинал премии «Мы вместе» вышли более двадцати проектов псковичей

Более двадцати проектов от Псковской области вышли в полуфинал Международной премии «Мы вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы
«Добровольчество в Псковской области за последние два года приобрело очень важную роль. На сегодняшний день у нас выстроена очень хорошая система взаимодействия с добровольческими объединениями, что позволяет понимать, что нужно непосредственно добровольцам, какая поддержка и помощь, и в то же время есть возможность очень быстро обращаться к добровольческой аудитории, если нужна помощь в решении социально значимых задач», - отметила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.
Полуфиналистами в номинации «Зеленая страна» стали следующие проекты из Псковской области:
- экологический проект завода «Титан-Полимер» «Экосуббота»,
- эко-экспедиция «Антиборщевик» Николая Петрова,
- проект «Доброе сердце» Сары Аббасгулуевой,
- проект «РАЗдельный сбор» опочанки Алины Федоровой.
В номинации «Помощь людям» в полуфинал прошли:
- проект «Мозгу тонус - долголетие в бонус» индивидуального предпринимателя Марии Андреевой,
- проект «Мы разные, но мы вместе» Ивана Васильева,
- проект автономной некоммерческой организации «Центр интеллектуального развития Вектор», автор — Павел Андреев,
- проект Псковского областного отделения российского детского фонда, автор — Юрий Сорокин,
- проект Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», автор — Петр Василевский.
В список полуфиналистов в номинации «Страна возможностей» попали:
- проект «История места» Евгения Михайлова,
- проект АНО «ИД Медиа 60», автор — Ирина Федорова,
- проект «Команды 2018», автор — Михаил Васильев,
- проект АНО ЦМИТ «Юный техник», автор — Алексей Гиацинтов,
- проект Молодежного центра при отделе по делам культуры, молодежи и спорта администрации Плюсского района, автор — Елена Николаева.
Среди полуфиналистов номинации «Культурное наследие»:
- проект молодежной патриотической вахты «Поклонный крест», автор — Константин Белов,
- проект добровольного творческого объединения «Забава Опочецкая», автор — Юлия Моргунова,
- проект «Зал имен. Стена памяти» Данила Гущина,
- проект ПРОМО «Вечевой орден», автор — Ольга Родина.
Кроме того, в полуфинал прошли проект «Убитые дороги» Александра Васильева (номинация «Технологии для жизни»), проект МБУК «Центр культуры "Юбилейный" муниципального образования «Островский район» Надежды Никифоровой (номинация «Комфортный город»), а также проект «Доброволец Псковской области» Алины Корныльевой (номинация «Социальные медиа»).
«Неважно, победим мы или нет, важно, что количество заявок от региона было беспрецедентно большим. По соотношению к численности населения мы опережали по количеству заявок практически все регионы Северо-Запада. У нас очень большая активность в добровольческой среде, это результат активной работы добровольце в последние два года», - добавила Наталья Плявинская.