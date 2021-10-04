Общество

Аналитики назвали размер предлагаемой зарплаты для лечащих врачей в Псковской области

Лечащий врач-специалист в Псковской области может рассчитывать на заработную плату в размере порядка 56 620 рублей. При этом в Северо-Западном федеральном округе этот показатель выше – 65 000 рублей, а средняя зарплата, которую такому специалисту предлагают в России, – 52 700 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.

Меньше всего по СЗФО предлагают лечащим врачам в Архангельской и Калининградской областях (по 50 000). Выше зарплаты в Карелии – 58 500, в Новгородской области и Коми – по 60 000, в Ленобласти – 65 000. Специалистам в Мурманской области и Санкт-Петербурге готовы платить 70 000, а в Ненецком АО лечащий врач может рассчитывать на 72 500 – это самая большая предлагаемая зарплата для таких специалистов в регионах СЗФО.

С начала года в России было открыто более 170 000 вакансий для лечащих врачей, это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в два раза – чем за тот же период допандемийного 2019 года. На СЗФО с начала года приходится порядка 12 000 вакансий для лечащих врачей.

За последний месяц в России было открыто 24 000 вакансий только лечащих врачей. Больше всего вакансий появилось в Москве и области – 18%, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится 10% всех вакансий для врачей. В целом, на регионы СЗФО за последний месяц приходится около 4 000 вакансий для врачей, что составляет 15% от общего числа по стране.

Из-за пандемии и ее последствий спрос на весь медицинский персонал, особенно на врачей, увеличился в несколько раз. «Медицина, фармацевтика» является одной из самых дефицитных профессиональных областей. По России на одну вакансию здесь приходится 1,5 резюме, или один кандидат на вакансию, в СЗФО – 1,8 резюме на вакансию, что говорит о серьезном дефиците кадров. Норма для рынка труда – 5-6 резюме на вакансию, пояснили в пресс-службе сервиса.

«Борьба за медиков, особенно за квалифицированных врачей-специалистов, идет сейчас не только внутри одного региона или федерального округа. Дефицитных и опытных медиков приглашают работодатели из других регионов, предлагая им достаточно высокую зарплату, дополнительные бонусы (например, служебное жилье или компенсацию за него, подъемные, премии) и помощь в переезде. А еще предложения для врачей также регулярно попадают в ТОП самых "дорогих» вакансий месяца"», - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

Рейтинг вакансий для лечащих врачей СЗФО: