ЖКХ

Газовики провели уроки безопасности для школьников Пскова

Четвероклассники школы №11 города Пскова посетили уроки газовой безопасности на базе учебного класса и аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в газовой компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Газовики в игровой форме рассказали школьникам о правилах пользования газовыми приборами, порядке действий при обнаружении запаха газа, важности внимательного отношения к собственной безопасности и опасности угарного газа. Ребята узнали, как добывается природный газ и попадает в дома, о его полезных и опасных свойствах.

Новые знания учащиеся смогут применить на этапах 21 областного конкурса «Я и пожарная безопасность».

Напомним, впервые конкурс был проведен больше двадцати лет назад. За это время его участниками стали больше ста десяти тысяч четвероклассников. В каждой школе Псковской области создаются дружины юных пожарных. Ребята изучают правила пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности на водных объектах и при пользовании газом в быту, больше узнают о профессии пожарного, спасателя, энергетика, газовиков.

«Такой формат урока интересен детям и помогает усвоению полезной информации. У многих в домах используется газовое оборудование, поэтому полученные знания и навыки пригодятся не только в успешном прохождении этапов конкурса, но в повседневной жизни», - отметила главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.