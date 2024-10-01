Общество

Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5%

Стипендии студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов и ординаторов планируется проиндексировать в России на 4,5% в 2025 году, следует из материалов к проекту бюджета.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов, пишет РИА Новости.

«Ежегодно на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2025 году на 4,5%, в 2026 году на 4% и в 2027 году на 4% проиндексированы: с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров», - говорится в материалах к проекту бюджета.