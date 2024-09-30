Спорт

Открытое первенство области по таврелям состоится 6 октября в Пскове

Открытое первенство Псковской области по таврелям пройдет в городе Пскове 6 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Фото: Федерация таврелей Псковской области

Место проведения: город Псков, улица Конная, 2 (Дом молодёжи). Начало регистрации в 10:30. Начало мероприятия в 11:00, предположительное завершение - в 15:30.

Участники: 2007 года рождения и младше. Система проведения - швейцарская, 7 (9) туров. Контроль времени 10+5.

Предварительно, на турнир зарегистрировались 30 человек. Будет сыграно два турнира - в младшей возрастной категории (2015 года рождения и моложе), и в объединенной старшей и средней возрастной категории (2007-2011, 2012-2014).

Турнир входит в календарь комитета по спорту Псковской области, проводящая организация - Федерация таврелей Псковской области.