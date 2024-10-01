Общество

Частые осадки и небольшая волна тепла ожидаются в Псковской области в октябре

Среднемесячная температура воздуха в октябре в Псковской области составит от +4,9 до +6 градусов. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 59 до 69 мм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

«В октябре погода в Псковской области будет формироваться преимущественно под влиянием периферий северо-атлантических циклонов. Погода будет носить неустойчивый характер, с частыми осадками, температурный фон в первой половине месяца ожидается пониженным относительно нормы и близким к норме, во второй половине месяца выше нормы или близким к норме», - рассказали в МЧС.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Месячная сумма осадков прогнозируется в пределах 90-130% от климатической нормы.

В течение месяца преобладающие дневные температуры воздуха составят +7…+12 градусов, с понижением в отдельные дни до +4…+6 градусов. Преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах +1…+6 градусов, в отдельные ночи каждой из декад температура будет понижаться до -0…-3 градусов.

В конце второй-начале третьей декад прогнозируется непродолжительная волна тепла, когда днем воздух прогреется до +12...+15 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются.