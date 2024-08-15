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Культура

Четыре мастер-класса по рукоделию проведет на выходных Псковский музей

04.10.2024 11:22|ПсковКомментариев: 0

Четыре мастер-класса по рукоделию проведет Псковский музей-заповедник в эти выходные, 5 и 6 октября. В ходе мастер-классов псковичам предлагают сделать открытку в стиле XIX века, игрушки-стригушки, две обережные куклы и разукрасить фигурки в национальные костюмы народа сето. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Мастер-класс «Открытка в стиле XIX века» пройдет в субботу в 11:00.

Именно в конце XIX столетия в России появились первые поздравительные открытки. На мастер-классе псковичи смогут своими руками создать ретро-открытку в стилистике того времени и даже написать «письмо из прошлого» гусиным пером и чернилами.

Мастер-класс «Игрушки-стригушки» проведут в субботу в 13:00.

На мастер-классе псковичи смогут изготовить из растительной нити (джута) традиционную русскую игрушку на выбор: забавного коня, гордого петушка или красочную летящую птицу.

Мастер-класс «Две обережные куклы» состоится в воскресенье в 11:00.

В рамках мастер-класса музей предлагает изготовить два рукодельных сувенира: куклу для путешественников и куклу – хранительницу дома. Кроме того, гости смогут узнать много нового о традициях изготовления кукол на Руси; о том, какие порядки и обычаи сопровождали сборы в дальнюю дорогу у предков, что обязательно клали в походную сумку и как далеко путешествовали первые русские «туристы» (на основе русских народных сказок). 

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Мастер-класс «По платью видно, кто идет» пройдет в воскресенье в 15:00.

Участники мастер-класса познакомятся с традиционным костюмом народов, проживающих на территории Псковской области (сето). И с помощью кисти и красок «оденут» деревянную куколку-брелок в традиционный костюм.

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, дом 7).

Телефон для записи: +78112331390. Обязательна предварительная запись.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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