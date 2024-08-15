Культура

Две передвижные фотовыставки открывает в Калининграде музей-заповедник «Михайловское»

Сразу две выставки сегодня и завтра, 3 и 4 октября, представляет гостям и жителям Калининграда Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».





Фотография Юрия Белинского с выставки «Завет внуку». Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сегодня в Калининградской областной детской библиотеке была открыта выставка «Завет внуку», рассказывающая о первом послевоенном директоре «Пушкинского уголка» Семёне Гейченко и о главном деле его жизни. Экспозиция названа по одной из последних книг легендарного музейщика и включает в себя более тридцати фотографий из фондов музея-заповедника. Автор снимков — много и очень плодотворно сотрудничавший с «Михайловским» Юрий Белинский, фотокорреспондент агентства ИТАР-ТАСС, лауреат премии «Золотой глаз» в конкурсе «Мировое пресс-фото» в Гааге, обладатель других престижных наград. Каждый из кадров при этом «прокомментирован» цитатой из прозы Гейченко. Это придаёт изобразительному ряду совершенно особое звучание, что не раз признавали посетители этой весьма и весьма востребованной передвижной выставки, уже много путешествовавшей по России и Беларуси.

Тем же экспозиционным решением воспользовались в Пушкинском заповеднике и при создании передвижной экспозиции «Итальянский дневник» памяти известного литератора, лауреата Госпремии Российской Федерации Валентина Курбатова. Эту выставку Государственный музей-заповедник открывает в Калининграде завтра, 4 октября, в региональной научной библиотеке.

Напомним, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» активно сотрудничает с учреждениями культуры самого западного региона страны. Так, к примеру, в феврале этого года в Калининградском областном музее изобразительных искусств святогорские музейщики представляли одну из самых интересных своих коллекций — графику выдающегося художника Василия Звонцова. Михайловское собрание работ этого мастера насчитывает порядка 440 единиц хранения и по праву считается лучшим в стране.

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Калининградцы, в свою очередь, в нынешнем августе приезжали в «Михайловское» с выставкой, а также с концертом, который дали, расположившись прямо на балконе музейного Научно-культурного центра, так что музыка была слышна далеко над посёлком, и с необычным подарком.

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Планируется, что выставки из Государственного Пушкинского заповедника в Калининграде будут работать до конца октября.