ЖКХ

Администрацию обязали наладить водоснабжение в островской деревне Гудово

Администрацию Островского района обязали наладить водоснабжение в деревне Гудово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Островская межрайонная прокуратура по обращению местного жителя провела проверку исполнения органом местного самоуправления законодательства в сфере водоснабжения.

Установлено, что администрация Островского района не создала условия для подачи питьевой воды населению в деревне Гудово. Показатели воды в артезианской скважине, имеющейся в деревне и являющейся единственным источником водоснабжения, нормативам общей жесткости, цветности, содержания аммиака и железа не соответствуют, что создает угрозу жизни и здоровья граждан.

В связи с этим прокурор направил в суд административное исковое заявление с требованием обязать администрацию района организовать водоснабжение населенного пункта питьевой водой надлежащего качества.

Исковые требования судом удовлетворены.