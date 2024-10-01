Администрацию обязали наладить водоснабжение в островской деревне Гудово

Администрацию Островского района обязали наладить водоснабжение в деревне Гудово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.
Островская межрайонная прокуратура по обращению местного жителя провела проверку исполнения органом местного самоуправления законодательства в сфере водоснабжения.
Установлено, что администрация Островского района не создала условия для подачи питьевой воды населению в деревне Гудово. Показатели воды в артезианской скважине, имеющейся в деревне и являющейся единственным источником водоснабжения, нормативам общей жесткости, цветности, содержания аммиака и железа не соответствуют, что создает угрозу жизни и здоровья граждан.
В связи с этим прокурор направил в суд административное исковое заявление с требованием обязать администрацию района организовать водоснабжение населенного пункта питьевой водой надлежащего качества.
Исковые требования судом удовлетворены.