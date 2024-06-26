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Глава Роспотребнадзора исключила возможность распространения лихорадки Марбург в РФ

04.10.2024 12:00|ПсковКомментариев: 0

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения лихорадки Марбург на территории России гарантированно не произойдет.

«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания, для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось, но распространения лихорадки Марбург в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать», - рассказала Анна Попова.

ВОЗ в начале недели заявила, что высоко оценивает риск вспышки этого вируса в Руанде, где он был подтвержден у 27 пациентов, девять из которых умерли. В среду вокзал Гамбурга перекрывали из-за симптомов этого заболевания у пассажиров, однако их анализы оказались отрицательными, пишет РИА Новости.

Вирус передается человеку от летучих мышей и при контакте с биологическими жидкостями инфицированных. Ни вакцины, ни специальных препаратов от него пока нет.

Напомним, ранее вирус-убийцу выявили в Германии.

Теги: #Марбург
Источник: Псковская Лента Новостей
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