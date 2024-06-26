Глава Роспотребнадзора исключила возможность распространения лихорадки Марбург в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что распространения лихорадки Марбург на территории России гарантированно не произойдет.
ВОЗ в начале недели заявила, что высоко оценивает риск вспышки этого вируса в Руанде, где он был подтвержден у 27 пациентов, девять из которых умерли. В среду вокзал Гамбурга перекрывали из-за симптомов этого заболевания у пассажиров, однако их анализы оказались отрицательными, пишет РИА Новости.
Вирус передается человеку от летучих мышей и при контакте с биологическими жидкостями инфицированных. Ни вакцины, ни специальных препаратов от него пока нет.
Напомним, ранее вирус-убийцу выявили в Германии.