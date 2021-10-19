Общество

Псковская область заняла 23 место в России по уровню страха перед коронавирусом

Псковская область заняла 23 место в России по уровню страха перед коронавирусом. Соответствующее исследование с заголовком «Коронавирусные страхи» опубликовал Центр политической конъюнктуры.

Специалисты проанализировали специфику поисковых запросов на тему коронавируса в России, а также сообщения о пандемии в социальных сетях и составили рейтинг регионов с наиболее сложной обстановкой.

Источник: Центр политической конъюктуры.

В Европейской части России отмечается повышенный интерес к теме вакцинации и тестирования на коронавирус, что косвенно свидетельствует об осложнении эпидемиологической ситуации в этих регионах.

Эксперты отмечают, что рост интереса пользователей Cети к теме коронавируса совпадает с резким всплеском заболеваемости в конце сентября 2021 года.