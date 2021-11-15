Общество

Большинство респондентов ПЛН выступили против доносов в прокуратуру на антипрививочников

Большинство участников опроса Псковской Ленты Новостей выступили против доносов в прокуратуру на антипрививочников. Это следует из данных, полученных в результате опроса ПЛН. В нем приняли участие 755 человек.

Так, на вопрос «Повлияет ли на ситуацию предписание Росздравнадзора сообщать об антипрививочниках в прокуратуру?» самым популярным стал ответ «Это нарушит права граждан, а коронавирус победить не поможет». Его выбрали почти 74% опрошенных.

Еще 13% участников опроса также высказались против такого подхода. Они считают, что подобное только усилит социальное напряжение.

За введение более радикальных мер, например, лишения антипрививочников права на бесплатное медицинское обслуживание, выступили почти 4% респондентов.

2,5% опрошенных считают подачу заявлений в прокуратуру бессмысленным из-за того, что подавляющее большинство россиян - антиваксеры.

Почти 1% опрошенных отметил, что такая мера была бы эффективна при возможности материального поощрения. Столько же респондентов остались равнодушны к теме опроса.

Напомним, сейчас на сайте ПЛН проходит новый опрос на тему: «Как вы относитесь к введению QR-кодов в транспорте и магазинах?».