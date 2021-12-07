Общество

В Великих Луках окажут поддержку приютам для бездомных животных

В Великих Луках окажут поддержку приютам для бездомных животных. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Приют «Милый» / Луки.ру

«Друзья! Я очень ценю обратную связь в социальных сетях. Вы сигнализируете о вопросах, требующих особого внимания, делитесь своим мнением и предложениями по самым разным темам. А еще предлагаете интересные и общественно значимые инициативы, над реализацией некоторых из них мы работаем вместе. Для меня это, действительно, очень ценно. Сегодня хочу рассказать об одном интересном обращении. Мне в личные сообщения написала великолукская зоозащитница Елена Егорова. Она предложила последовать примеру футболистов петербургского "Зенита", которые вышли на матч с "Ростовом" в компании приютских щенков и поддержали акцию "Собакам лучше дома!". Тем самым они обратили внимание общества на проблемы ответственности за домашних животных и ухода за ними, а также призвали всех неравнодушных людей к помощи и благоустройству приютов. "Мы тоже маленький “Зенит”", – написала Елена и выразила уверенность, что вместе, объединив усилия, сможем организовать социальную акцию и повлиять на ситуацию. Благодарю великолучанку за неравнодушие и инициативность», - рассказал Александр Козловский.

Парламентарий подчеркнул, что о необходимости оказания помощи приютам для бездомных животных ему неоднократно писали и другие неравнодушные горожане.

«В ближайшее время в Великих Луках мы запустим акцию по привлечению внимания к проблемам ответственного отношения к животным. Будет объявлен сбор средств в поддержку великолукских приютов для бездомных животных. Призываю всех неравнодушных людей присоединиться к сбору средств, а еще лучше – приютить кошек и собак, стать для них лучшим другом, любящей семьей. Такое участие будет самым бесценным», - добавил Александр Козловский.

Подробности акции станут известны позже.