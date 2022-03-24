Общество

За год народные дружинники в Пскове получили три миллиона рублей

Администрация города Пскова в 2021 году выплатила народным дружинникам три миллиона рублей стимулирующих, сообщил начальник УМВД России по городу Сергей Сурин. Об этом с очередной 63-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: администрация Псковской области

По состоянию на 1 января 2022 года на учете в Пскове находился 121 народный дружинник. За год было 936 дежурств, выявили 29 правонарушителей.

Сергей Сурин также добавил, что в Пскове установлены 360 камер видеонаблюдения, материалы с которых активно используются в работе УМВД России по городу Пскову в профилактике и раскрытии преступлений.