Общество

До +18 градусов обещают псковские синоптики на короткой рабочей неделе

До +18 градусов прогреется воздух на территории Псковской области с 4 по 7 мая. Об этом Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«На текущей короткой рабочей неделе температура воздуха в регионе составит от +15 до +18 градусов. Осадки не прогнозируются. Ветер западного и юго-западного направлений будет умеренным», – рассказала Тала Нещадимова.

С 8 мая характер погоды изменится, ветер поменяет направление на северное, северо-западное, придут холодные воздушные массы. Максимальные дневные температуры будут в районе +10...+12 градусов. Это будет сопровождаться осадками в виде дождя, добавила руководитель Гидрометцентра.

«Грозы в начале мая, заморозков и других аномалий не ожидается», – заключила она.