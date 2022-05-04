До +18 градусов обещают псковские синоптики на короткой рабочей неделе

До +18 градусов прогреется воздух на территории Псковской области с 4 по 7 мая. Об этом Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
С 8 мая характер погоды изменится, ветер поменяет направление на северное, северо-западное, придут холодные воздушные массы. Максимальные дневные температуры будут в районе +10...+12 градусов. Это будет сопровождаться осадками в виде дождя, добавила руководитель Гидрометцентра.
«Грозы в начале мая, заморозков и других аномалий не ожидается», – заключила она.