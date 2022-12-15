Общество

Каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных – ВЦИОМ

Каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ о том, что делает семью устойчивой, и о финансовых взаимоотношениях между членами семьи. Опрос проведен по заказу банка ВТБ.

«Финансовую помощь от родных получают 46% респондентов, то есть практически каждый второй. От родителей ее получает треть респондентов в выборке (29%), а среди молодежи 18-24 лет — каждый второй (52%)», – уточнил ВЦИОМ.

Почти в три раза реже респонденты получают материальную поддержку от детей — 9% (среди опрошенных старшего возраста 55-65 лет показатель достигает 24%), от родных братьев и сестер — 7%. Среди тех, кому родственники не помогают финансово (49%), 30% отметили, что это обусловлено отсутствуем необходимости, а 16% — отсутствием у родных такой возможности. Еще 3% полагают, что их родные не считают помощь уместной. В целом, чем моложе респонденты, тем чаще они получают финансовую поддержку членов семьи (максимально — 62% среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, минимально — 39%-40% в группах от 45 лет).

Каждый четвертый опрошенный и помогает, и сам получает помощь от членов семьи (25%), столько же — не помогают и не получают никакой поддержки (26%). Помогают, но не получают помощи 21%, только получают, но не помогают сами — 20% (среди 18-24-летних — 42%).

Подавляющее большинство опрошенных (94%) считают уместным финансово помогать взрослым членам семьи — 62% дали полностью утвердительный ответ: «Да, финансовая помощь уместна», а 32% ответили: «Скорее да». Лишь 5% считают такую помощь неуместной, а 1% затруднились ответить на вопрос. Чем моложе респонденты, тем чаще они уверены в уместности финансовой помощи (72% среди молодежи 18-24 лет, 67% — в аудитории 25-34 лет, 62% — в аудитории 45-54 лет и 51% — в группе 55-65 лет). Меньше уверены в уместности финансовой помощи взрослым членам семьи респонденты, у которых есть совершеннолетние дети (55%), в отличие от родителей несовершеннолетних (65%) и тех, у кого нет детей (70% таких ответов). В целом больше убеждены в уместности помощи те, кто сам помогает родным (70%).

Говоря о том, в каких ситуациях уместна финансовая помощь взрослым членам семьи, опрошенные россияне на первое место поставили непредвиденные обстоятельства (80%). Далее следуют образование безработных детей/внуков в вузе/ссузе (74%), выход родителей на пенсию (70%), потеря родственником работы (66%) и ремонт в доме родителей (65%), то есть речь идет о ситуациях, требующих дополнительных вложений или дополнительной финансовой поддержки.

Среди опрошенных россиян практически одинаковы доли тех, кто финансово помогает и не помогает взрослым членам семьи — 47% и 48% соответственно. Около трети помогают родителям (27%), а чуть менее пятой части — детям (18%), родным братьям и сестрам помогают 7% опрошенных, отметили аналитики.



Причины, по которым опрошенные граждане не поддерживают финансово взрослых членов своей семьи, в основном две: в силу отсутствия такой необходимости (23%) и из-за отсутствия возможности помогать (24%). Не помогают, так как не считают это уместным, только 1% респондентов. Чаще всего своим родным финансовую помощь оказывают опрошенные старших возрастов (56% в группе 45-54 лет и 53% — в группе 55-65 лет), имеющие совершеннолетних детей (58%), кроме этого чаще помогают членам семьи респонденты с высокими потребительскими возможностями (61%).

Жители Москвы и Санкт-Петербурга финансово не помогают родственникам из-за отсутствия такой необходимости в 30% случаев.

Сельские жители чаще других финансово поддерживают детей (23%).