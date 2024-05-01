Общество

Порочащие честь интернет-страницы предлагают блокировать до суда

В Госдуме начали прорабатывать вопрос о блокировке еще до решения суда интернет-страниц СМИ и интернет-ресурсов, распространивших информацию, порочащую честь и достоинство граждан.

Предложения депутату Ярославу Нилову были переданы от Совета блогеров, он счет их корректными.

«Необходимо соблюсти баланс интересов и прав, чтобы не было злоупотребления. Но при этом важно, чтобы гражданам не уничтожали карьеру и личную жизнь», — сказал Нилов.

Он отметил, что уже направил запрос в Верховный суд для разъяснения корректности меры. Кроме того, также готовится и письмо в Роскомнадзор, пишут «Известия».

Основатель Совета блогеров Валерия Рытвина, которая ранее предложила поправки в статье 140 ГПК РФ, отметила, что сейчас суды могут идти годами и за это время порочащая репутацию информация остается в сети, и даже решение в пользу истца не исправит проблему. Поэтому целесообразно внести такие поправки, которые помогут изменить ситуацию.