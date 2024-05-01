Общество

Двухдневная рабочая неделя началась у россиян

Двухдневная рабочая неделя начинается в России в четверг, 2 мая.

В первую половину 18-й недели года с понедельника по среду россияне отдыхали, отмечая Праздник Весны и Труда. Следующая, 19-я рабочая неделя тоже будет короткой — 9 и 10 мая будут выходными в честь Дня Победы, рабочий день 8 мая будет сокращенным.

Ответственный секретарь комиссии по социально-трудовым спорам московского отделения Ассоциации юристов России Лейли Имранова рассказала, что по Трудовому кодексу можно брать отпуск на два дня. Но она отметила, что стоит учитывать график отпусков и продумывать отдых заранее, согласовать его с руководством и коллегами, пишет РИА Новости.

По данным исследования сервиса «Работа.ру», 15 процентов респондентов планировали взять отпуск на рабочие дни между майскими праздниками, а 85 процентов ответили, что для отдыха им хватит праздничных дней. В это время россияне собирались отдохнуть на даче, пожарить шашлыки, заняться огородом и здоровьем, а также посетить родственников, свидетельствует опрос.

В исследовании, которое проводилось методом опроса с 15 марта по 7 апреля, участвовали 3,6 тысячи россиян старше 18 лет.