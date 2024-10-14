Экономика

«Дневной дозор»: Почему торговые сети победили местные магазины?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему торговые сети победили местные магазины?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Торговые сети продолжают семимильными шагами расширять свое присутствие в регионах страны, вытесняя на местных рынках локальных игроков. Совокупный оборот 10 крупнейших ритейлеров к концу текущего года может превысить 11,5 трлн рублей – это на 26% больше, чем год назад. При этом доля региональных торговых сетей заметно снижается.

Крупные ритейлеры находятся в более выгодном положении по сравнению с локальными компаниями, отмечают эксперты и объясняют, почему. Они получают от поставщиков более привлекательные закупочные цены – на 10-15% ниже, имеют доступ к более выгодному финансированию и низким тарифам на эквайринг и предлагают потребителям более широкий ассортимент товаров. В условиях жесткой ценовой конкуренции огромная часть трафика покупателей перетекает от региональных игроков (локальных розничных сетей и несетевых магазинов) к федеральным сетям. Страдает и торговля на рынках, потому что какую-то часть покупателей федералы тоже перетягивают на себя.

Такая же ситуация наблюдается и в Псковской области. Но когда-то было по-другому. Многие помнят, как в том же Пскове работали муниципальные магазины, а на рынках продуктами торговали с прилавков или картонках прямо на асфальте. Потом появились магазины «Престиж», торговая сеть «Орбита» с шикарным ассортиментом товаров, а потом и «Трешечка». Муниципальные магазины были приватизированы и превратились в торговую сеть «Хорошо». Спустя какое-то время в Пскове появился гипермаркет «Империал», где было всё и сразу: гигантский продуктовый зал, первая в областном центре огромная зона фудкорта, одежда, детская игровая комната.

А затем в Псков нагрянули федеральные торговые сети и большую часть местных игроков вытеснили. До сегодняшнего дня, пожалуй, дожили магазины в шаговой доступности, которые в свое время понаоткрывали на первых этажах жилых домов. И вроде как еще держится продуктовый магазин «Фондор» на Октябрьском проспекте. Если же говорить о регионе в целом, то в маленьких сельских населенных пунктах еще остались кооперативные магазины, а в райцентрах прочно обосновались крупные федеральные игроки.

С приходом сетей у местных производителей и фермеров начались проблемы со сбытом. Лишь у немногих получилось сделать так, чтобы их продукция оказалась на полках сетевых супермаркетов. Многократные попытки властей создать фермерские рынки пока не увенчались успехом. Быстро закрылся и коммерческий проект фреш-маркет «Корзинка», где продавалась, в том числе, и продукция местных фермеров.

Напрашивается вопрос. Торговые сети — это хорошо или плохо для местного рынка и местных жителей? Примерно одни и те же товары в разных магазинах по примерно одинаковой цене — это действительно то, что нужно людям? Почему местные игроки с трудом могут зайти в крупные торговые сети? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Первой в Пскове местной торговой сетью стала «Орбита». Ее во второй половине 90-х основал генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Началось все с классического советского магазина, который он перестроил и превратил в необычный для тех лет магазин самообслуживания. А потом открылись еще несколько магазинов «Орбита», но с приходом крупных федеральных сетей их постигла та же участь, что и других местных игроков. Сегодня Игорь Савицкий говорит о крупных сетях без злобы, считает их победу над местными магазинами объективным процессом и по полочкам раскладывает их сильные стороны.

«Сетевая торговля более продуктивна, чем торговля в отдельных магазинах. У них лучше логистика. Дальше, если они идут в помещение, они, конечно, стараются брать самые проходные места, где большие торговые центры, много народа. Они выигрывают оптовыми поставками. Любой поставщик работает с ними с большим удовольствием, товар для маленького магазина получается с самого начала дороже, чем товар для сетей. Издержки за перевозку товаров у них намного меньше, издержки при торговле у них меньше, как и издержки на персонал. Они могут предложить покупателю меньшую цену. Так что совершенно объективно, что маленькие магазины проигрывают большим сетям, тут ничего не сделаешь».

Давление со стороны крупных сетевых магазинов ощутила на себе и местная торговая сеть «Пчелка». В плане ценообразования ей было сложно конкурировать с «китами», отмечает директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Поэтому, когда федеральные игроки обосновались в Пскове, а потом устроили экспансию в районные центры, «Пчелке» пришлось сворачиваться. Сначала эта торговая сеть ушла из районов, а потом соседство с «федералами» заставило ее свернуть работу и в областном центре. Но такой сценарий, в общем-то, был предсказуем, отмечает Николай Рассадин и не верит в то, что ситуацию можно как-то поменять, потому что у федеральных сетей сильное лобби. И не только поэтому.

«Если не поменять законодательство о ретейле, федералы будут подбирать все крохи под себя. А законодателям, на самом деле, никакого нет дела до судьбы мелких ритейлеров, магазинчиков, потому что вот смотришь на экономику России, и она же вся выстроена на каких-то крупных госкомпаниях, предпринимателях. До среднего и мелкого бизнеса федеральному правительству вообще нет никакого дела. А тем более, если мы копнем поглубже, в состав учредителей, то мы увидим достаточно крупные банки, которые лоббируют свои интересы. Они могут делать это гораздо эффективнее, чем мелкие предприниматели или какой-нибудь союз малых предпринимателей. В сегодняшней ситуации ничего нельзя поменять».

С 1998 по 2018 годы в Псковской области просуществовала сеть магазинов бытовой техники «Метро». Ее бывший директор Олег Спириков хорошо помнит время, когда в регион пришли федеральные торговые сети. У него тогда было несколько магазинов в райцентрах, и фактически на его глазах «умирали» мелкие продуктовые магазины, которых выдавили «федералы». Он признаёт: торговые сети победили местные магазины, и все же видит в приходе крупных игроков не только минусы, но и плюсы.

«К сожалению, те деньги, которые зарабатывают сети, не остаются в Псковском регионе, они уходят владельцам этих сетей. Я считаю, что для местного рынка, конечно, это ущерб. С другой стороны, это помогает получать более дешевые продукты. Ассортимент федеральных сетей несопоставим с местными. Какую-то грань можно найти, существует антимонопольное законодательство, которое не позволяет крупным сетям при случае захвата рынка открывать новые точки, чтобы осталось место для небольших. Но не всегда это работает».

То, что торговые сети победили местные магазины — слишком громко сказано, но то, что они имеют большое преимущество перед местными игроками, — это факт, констатировал председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников. Крупным торговым сетям сопротивляется разве только ритейл облпотребсоюза с небольшим количеством магазинов и автолавок, выезжающих в отдаленные населенные пункты. Ну и так называемые «магазины у дома», отметил Валерий Лесников и предрек крупным сетям долгое и светлое будущее (правда, в ущерб экономике региона).

«Если бы не антимонопольное законодательство, которое запрещает нам более 35% рынка занимать, они заняли бы 100% рынков в конечном итоге. Это, с одной стороны, может быть, положительно где-то влияет, потому что покупателю конкуренция идет на пользу. Можно выбирать ассортимент, товары по меньшей цене. Для экономики региона, для малого предпринимательства и для бизнеса региона — это плохо. Сети будут существовать очень долго, они просто где-то чуть-чуть видоизменили свою работу. У них процентов тридцать, наверное, товара продается по доставке. Естественно, маркетплейсы на сегодняшний день составляют им конкуренцию, но есть очень много видов товаров, которые невозможно продать на доставке, которые не продаются через маркетплейсы. Сети все равно будут существовать, как в продовольственном сегменте, так и в промтоварном сегменте. Потому что продать брендовую вещь за очень дорогую цену через маркетплейс практически невозможно. Это покупать никто не будет. Брендовые вещи продаются совершенно иным способом, чем товары повседневного спроса в бюджетном сегменте».

Председатель упомянутого выше обпотребсоюза Николай Тесля не согласен с тем, что местные игроки из-за прихода федеральных торговых сетей проседают. Во всяком случае, в Псковской области. Да, проблема конкуренции есть, но федеральные сети зашли со своей программой и ценообразованием, а у местных игроков программа своя. Поэтому и те, и другие находят своих покупателей.

«Магазины, которые находятся непосредственно в нашем регионе, всегда отличались и будут отличаться от других. Это наша собственная продукция, на что охотно откликаются, все предпочтения отдают нашей сети. Вопрос выживания, наверное, неактуальный. Каждый занял свою нишу и работает. Я не вижу здесь предпосылок каких-то дальнейших. Да, мелкие магазины будут закрываться. Это и налоговое обременение, и все остальные проблемы, которые связаны с фискальным контролем, конечно, они для мелких собственников более накладны, чем для федеральной сетки. Это то преимущество, которым федеральная сеть пользуется».

В условиях засилья крупных торговых сетей как-то умудряются крутиться и фермеры. «Мы ж производители, они смогут нас задушить только, если нам будет вообще некуда продавать свою продукцию», - отмечает доктор сельскохозяйственных наук, президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков. Собственных магазинов ни у кого из фермеров региона практически нет, но они находят «каналы сбыта».

Фото: «Псковский фермер» / 60fermer.ru

«Крупные фермеры в Псковской области имеют отношения с сетевыми магазинами, поставляют им (товары). Я не буду называть хозяйство, работают с сетевыми, хотя там и жесткие условия, их стараются выполнять. Фирмы помельче, пока у нас нет распределительного центра мощного в области, куда могли бы возить, и нам бы за это платили деньги, выходят из ситуации по старым адресам. С кем давно работали, тому продали. Если что, так мы продаем на ярмарках, на рынках выходного дня. Сейчас возможно продавать себя в хозяйствах. Некоторую долю товаров, что мы производим, мы реализуем так. Торговые федеральные сети выкашивают хорошее количество денег с населения. Прибыль своему руководству, кто организовал эти сети, приносит. Дают работу тем, кто в них работает. Бизнес мелкий есть, но он уменьшается. Мелкому бизнесу сложно конкурировать с массой, но ему можно конкурировать какой-то своей изюминкой. Кому не нравится в сетях, тот купит в другом месте. Вот. Пока силы такой, кто бы мог с ними конкурировать, конечно, нет».

Торговые сети предпринимают мощные усилия по захвату потребительского рынка в регионах и выхолащивают из своей сетки местных производителей, отмечает президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Зайти туда местным производителям достаточно сложно. Для этого требуется большой объем товаров, входной порог, цены, поддержание разных акций. Сетевые магазины все это проводят за счет поставщика товара, тем самым минимизируя его заработок. Примерно по той же схеме работают и маркетплейсы (онлайн-платформы для продажи и покупки товаров), урезая прибыль непосредственных продавцов и зарабатывая только для себя. Такой тренд, по мнению Владимира Зубова, должен стать объектом внимательного контроля и регулирования - это нечестное распределение прибыли. Но это не означает, что местный производитель остается не у дел, отмечает президент Торгово-промышленной палаты Псковской области.

«Все равно аутентичность товара, качество, возможность представить его местной аудитории и по другим регионам - также остается, потому что сейчас идет активное развитие сетей кооперации между регионами. Все равно, помимо мощных федеральных сетей, в регионах остаются местные сетки, через которые можно продвигать этот товар. Торгово-промышленная палата этим активно занимается, и сейчас непосредственно и Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Союз экспертиза, это дочерняя организация, которая контролирует качество товаров, подписали с "Моим бизнесом" соглашение о том, что будут продвигать и будут самыми главными операторами по проекту "Сделано в России". Вот этот проект, действительно, покажет, что местные производители могут достойно конкурировать с ширпотребом, который выставляется в федеральных сетях. Может быть, это заставит сети внимательнее относиться к местным производителям и отдавать им должное, четко позиционируя местные товары на своих прилавках как наиболее интересные, аутентичные и выигрышные с точки зрения приобретения. Это заставит их все-таки делиться прибылью, а не только работать на свой карман».

То, что маленькие местные магазины проигрывают федеральным игрокам и что у них практически не было шансов выиграть эту битву, признали практически все наши сегодняшние спикеры. Тут ничего не поделаешь, это естественное развитие событий. А как будет развиваться ситуация, кто выживет и будет работать дальше, а кто исчезнет, будет решаться в режиме конкуренции. Государство, судя по всему, предпочитает не вмешиваться в этот баттл.

Татьяна Иванова