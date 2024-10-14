«Дневной дозор»: Почему торговые сети победили местные магазины?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Почему торговые сети победили местные магазины?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Торговые сети продолжают семимильными шагами расширять свое присутствие в регионах страны, вытесняя на местных рынках локальных игроков. Совокупный оборот 10 крупнейших ритейлеров к концу текущего года может превысить 11,5 трлн рублей – это на 26% больше, чем год назад. При этом доля региональных торговых сетей заметно снижается.
Крупные ритейлеры находятся в более выгодном положении по сравнению с локальными компаниями, отмечают эксперты и объясняют, почему. Они получают от поставщиков более привлекательные закупочные цены – на 10-15% ниже, имеют доступ к более выгодному финансированию и низким тарифам на эквайринг и предлагают потребителям более широкий ассортимент товаров. В условиях жесткой ценовой конкуренции огромная часть трафика покупателей перетекает от региональных игроков (локальных розничных сетей и несетевых магазинов) к федеральным сетям. Страдает и торговля на рынках, потому что какую-то часть покупателей федералы тоже перетягивают на себя.
Такая же ситуация наблюдается и в Псковской области. Но когда-то было по-другому. Многие помнят, как в том же Пскове работали муниципальные магазины, а на рынках продуктами торговали с прилавков или картонках прямо на асфальте. Потом появились магазины «Престиж», торговая сеть «Орбита» с шикарным ассортиментом товаров, а потом и «Трешечка». Муниципальные магазины были приватизированы и превратились в торговую сеть «Хорошо». Спустя какое-то время в Пскове появился гипермаркет «Империал», где было всё и сразу: гигантский продуктовый зал, первая в областном центре огромная зона фудкорта, одежда, детская игровая комната.
А затем в Псков нагрянули федеральные торговые сети и большую часть местных игроков вытеснили. До сегодняшнего дня, пожалуй, дожили магазины в шаговой доступности, которые в свое время понаоткрывали на первых этажах жилых домов. И вроде как еще держится продуктовый магазин «Фондор» на Октябрьском проспекте. Если же говорить о регионе в целом, то в маленьких сельских населенных пунктах еще остались кооперативные магазины, а в райцентрах прочно обосновались крупные федеральные игроки.
С приходом сетей у местных производителей и фермеров начались проблемы со сбытом. Лишь у немногих получилось сделать так, чтобы их продукция оказалась на полках сетевых супермаркетов. Многократные попытки властей создать фермерские рынки пока не увенчались успехом. Быстро закрылся и коммерческий проект фреш-маркет «Корзинка», где продавалась, в том числе, и продукция местных фермеров.
Напрашивается вопрос. Торговые сети — это хорошо или плохо для местного рынка и местных жителей? Примерно одни и те же товары в разных магазинах по примерно одинаковой цене — это действительно то, что нужно людям? Почему местные игроки с трудом могут зайти в крупные торговые сети? Об этом — в программе «Дневной дозор».
Первой в Пскове местной торговой сетью стала «Орбита». Ее во второй половине 90-х основал генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. Началось все с классического советского магазина, который он перестроил и превратил в необычный для тех лет магазин самообслуживания. А потом открылись еще несколько магазинов «Орбита», но с приходом крупных федеральных сетей их постигла та же участь, что и других местных игроков. Сегодня Игорь Савицкий говорит о крупных сетях без злобы, считает их победу над местными магазинами объективным процессом и по полочкам раскладывает их сильные стороны.
Давление со стороны крупных сетевых магазинов ощутила на себе и местная торговая сеть «Пчелка». В плане ценообразования ей было сложно конкурировать с «китами», отмечает директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин. Поэтому, когда федеральные игроки обосновались в Пскове, а потом устроили экспансию в районные центры, «Пчелке» пришлось сворачиваться. Сначала эта торговая сеть ушла из районов, а потом соседство с «федералами» заставило ее свернуть работу и в областном центре. Но такой сценарий, в общем-то, был предсказуем, отмечает Николай Рассадин и не верит в то, что ситуацию можно как-то поменять, потому что у федеральных сетей сильное лобби. И не только поэтому.
С 1998 по 2018 годы в Псковской области просуществовала сеть магазинов бытовой техники «Метро». Ее бывший директор Олег Спириков хорошо помнит время, когда в регион пришли федеральные торговые сети. У него тогда было несколько магазинов в райцентрах, и фактически на его глазах «умирали» мелкие продуктовые магазины, которых выдавили «федералы». Он признаёт: торговые сети победили местные магазины, и все же видит в приходе крупных игроков не только минусы, но и плюсы.
То, что торговые сети победили местные магазины — слишком громко сказано, но то, что они имеют большое преимущество перед местными игроками, — это факт, констатировал председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников. Крупным торговым сетям сопротивляется разве только ритейл облпотребсоюза с небольшим количеством магазинов и автолавок, выезжающих в отдаленные населенные пункты. Ну и так называемые «магазины у дома», отметил Валерий Лесников и предрек крупным сетям долгое и светлое будущее (правда, в ущерб экономике региона).
Председатель упомянутого выше обпотребсоюза Николай Тесля не согласен с тем, что местные игроки из-за прихода федеральных торговых сетей проседают. Во всяком случае, в Псковской области. Да, проблема конкуренции есть, но федеральные сети зашли со своей программой и ценообразованием, а у местных игроков программа своя. Поэтому и те, и другие находят своих покупателей.
В условиях засилья крупных торговых сетей как-то умудряются крутиться и фермеры. «Мы ж производители, они смогут нас задушить только, если нам будет вообще некуда продавать свою продукцию», - отмечает доктор сельскохозяйственных наук, президент ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков. Собственных магазинов ни у кого из фермеров региона практически нет, но они находят «каналы сбыта».
Фото: «Псковский фермер» / 60fermer.ru
Торговые сети предпринимают мощные усилия по захвату потребительского рынка в регионах и выхолащивают из своей сетки местных производителей, отмечает президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Зайти туда местным производителям достаточно сложно. Для этого требуется большой объем товаров, входной порог, цены, поддержание разных акций. Сетевые магазины все это проводят за счет поставщика товара, тем самым минимизируя его заработок. Примерно по той же схеме работают и маркетплейсы (онлайн-платформы для продажи и покупки товаров), урезая прибыль непосредственных продавцов и зарабатывая только для себя. Такой тренд, по мнению Владимира Зубова, должен стать объектом внимательного контроля и регулирования - это нечестное распределение прибыли. Но это не означает, что местный производитель остается не у дел, отмечает президент Торгово-промышленной палаты Псковской области.
То, что маленькие местные магазины проигрывают федеральным игрокам и что у них практически не было шансов выиграть эту битву, признали практически все наши сегодняшние спикеры. Тут ничего не поделаешь, это естественное развитие событий. А как будет развиваться ситуация, кто выживет и будет работать дальше, а кто исчезнет, будет решаться в режиме конкуренции. Государство, судя по всему, предпочитает не вмешиваться в этот баттл.
Татьяна Иванова