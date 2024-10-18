КофеШкола приглашает на курс «Менеджер по работе с маркетплейсами»

КофеШкола объявляет набор на очный курс «Менеджер по работе с маркетплейсами» и приглашает владельцев бизнеса, а также тех, кто ищет работу в сфере электронной коммерции, освоить востребованную профессию.
Сегодня маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет, стали ключевыми каналами продаж, и бизнесу необходимы специалисты, которые умеют эффективно работать с этими платформами. Курс научит продвигать товары в сети и вести онлайн-магазины.
Обучение очное, в аккредитованной Минцифры IT компании CoffeeStudio, которая имеет большой опыт в работе с маркетплейсами и готова делиться своими знаниями с вами.
Мы вас научим:
Мы предлагаем практику в кабинетах продавца, чтобы вы могли закрепить свои знания на реальных задачах.
Руководитель «КофеШколы» Екатерина Татаринова: «Очное обучение позволяет полностью погрузиться в учебный процесс, вести живое общение с преподавателями и коллегами, сразу задавать вопросы и получать практическую обратную связь. Это особенно важно при работе с реальными задачами и практическими примерами, что невозможно в полной мере реализовать онлайн».
Курс продлится 8 месяцев, и по окончании курса участники получат диплом о профессиональной переподготовке, который повысит их шансы на успешное трудоустройство или улучшение бизнеса.
Занятия стартуют 8 ноября, занятия два раза в неделю по вечерам.
Выпускники, успешно закончившие обучение, получат диплом о профессиональной переподготовке, который станет важным документом при поиске работы или продвижении по карьерной лестнице.
Записаться на обучение можно по телефонам: (8112) 46 00 10, +7 (921) 504 07 23 или на сайте.
Не упустите возможность получить новые знания и вывести бизнес на новый уровень с КофеШколой!
Реклама. ООО Конкурент. ИНН 6027081576. Erid: 2SDnjdifcEf