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КофеШкола приглашает на курс «Менеджер по работе с маркетплейсами»

КофеШкола объявляет набор на очный курс «Менеджер по работе с маркетплейсами» и приглашает владельцев бизнеса, а также тех, кто ищет работу в сфере электронной коммерции, освоить востребованную профессию.

Сегодня маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет, стали ключевыми каналами продаж, и бизнесу необходимы специалисты, которые умеют эффективно работать с этими платформами. Курс научит продвигать товары в сети и вести онлайн-магазины.

Обучение очное, в аккредитованной Минцифры IT компании CoffeeStudio, которая имеет большой опыт в работе с маркетплейсами и готова делиться своими знаниями с вами.

Мы вас научим:

Работать с контентом: создавать привлекательные карточки товаров с описаниями, инфографикой и видео-обложками.

Управлять кабинетом продавца: контролировать заказы, остатки, возвраты и отзывы, а также взаимодействовать с поставщиками.

Продвигать товары на маркетплейсах с помощью внутренней рекламы и акций.

Анализировать эффективность рекламных кампаний для достижения лучших результатов.

Мы предлагаем практику в кабинетах продавца, чтобы вы могли закрепить свои знания на реальных задачах.

Преимущества очного обучения

Руководитель «КофеШколы» Екатерина Татаринова: «Очное обучение позволяет полностью погрузиться в учебный процесс, вести живое общение с преподавателями и коллегами, сразу задавать вопросы и получать практическую обратную связь. Это особенно важно при работе с реальными задачами и практическими примерами, что невозможно в полной мере реализовать онлайн».

Начало курса

Курс продлится 8 месяцев, и по окончании курса участники получат диплом о профессиональной переподготовке, который повысит их шансы на успешное трудоустройство или улучшение бизнеса.

Занятия стартуют 8 ноября, занятия два раза в неделю по вечерам.

Выпускники, успешно закончившие обучение, получат диплом о профессиональной переподготовке, который станет важным документом при поиске работы или продвижении по карьерной лестнице.

Записаться на обучение можно по телефонам: (8112) 46 00 10, +7 (921) 504 07 23 или на сайте.

Не упустите возможность получить новые знания и вывести бизнес на новый уровень с КофеШколой!

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