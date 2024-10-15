Происшествия

Пожар в арке пятиэтажного жилого дома ликвидировали в Пскове

Огонь повредил фасад в арке пятиэтажного жилого дома на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 20 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

А вечером 20 октября поступило сообщение о пожаре в деревне Овсище Великолукского района. В нежилом доме выгорела двухкомнатная квартира. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

При ликвидации пожара спасателями МЧС России спасен нежилой дом, привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.