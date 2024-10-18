Общество

Расторжение контракта с поставщиком геотекстиля в Псковской области признали законным

Арбитражный суд Псковской области признал отказ управления дорог Псковской области от контракта с поставщиком геотекстиля правомерным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Между государственным бюджетным учреждением Псковской области «управление автомобильных дорог Псковской области» и ООО «Норд Север» заключен государственный контракт на поставку геотекстиля на общую сумму 547 638 рублей, плотностью более либо равно 300 гр/м2.

Общество поставило товар со средним значением плотности – 218 гр/м2, указывая, что, согласно паспорту качества на товар, допустимое отклонение поверхностной плотности составляет 30%, тем самым поставленный товар соответствует условиям контракта.

В связи с отказом поставщика заменить поставленный товар учреждение вынесло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик с таким решением не согласился и обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта

18 октября в удовлетворении искового заявления общества отказано.

Арбитражный суд Псковской области, поддерживая заказчика, указал, что основной задачей норм о контрактной системе является максимальное удовлетворение потребности заказчика в товаре с характеристиками им определёнными по наиболее выгодной цене. Признано, что указанный товар не отвечает качественным показателям геотекстиля, необходимого заказчику.

Добавим, геотекстиль используется для оборачивания труб при устройстве гофрированных металлических труб при ремонте автомобильных дорог, а также устройства площадки под асфальтобетонный завод.