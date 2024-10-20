Спорт

Отличие боевых искусств от единоборств разъяснили псковичам

Разницу между понятиями «боевое искусство» и «восточное единоборство» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди» объяснил президент клуба айкидо «Айкикай», атаман «Западного казачьего резерва» Вадим Азарьев.

По его словам, айкидо относится к боевым искусствам, поскольку в нем запрещены соревнования. Это связано с тем, что боевые искусства предназначены для использования против нескольких противников, в то время как единоборства — это борьба между двумя людьми.

«Вот говорят "восточное единоборство". Это вообще неправильно, потому что единоборство — это два человека борются, а боевое искусство — это один против двоих, против троих, против большего количества», - отметил Вадим Азарьев.

Гость студии подчеркнул, что в отличие от единоборств, где действуют определенные правила, в боевых искусствах поощряются приемы, запрещенные в спортивных соревнованиях. Это связано с тем, что в реальной боевой ситуации целью является максимально быстро вывести противника из строя, что может потребовать применения грубой силы.

«Разница очевидна. И потом, есть правила единоборств в соревновательных видах, а в боевых искусствах то, что запрещено правилами, это предпочтительно. Чтобы вывести из строя, надо именно сделать то, что нельзя делать по правилам, потому что спортсмена нельзя калечить», - заключил Вадим Азарьев.

Таким образом, айкидо является боевым искусством, а не единоборством, и ориентировано не на соревнования, а на реальное применение в самообороне, пояснил гость студии.