Культура

Коллекцию «золотых видов» открыл в Сети музей-заповедник «Михайловское»

Новую виртуальную выставку представляет сегодня Государственный музей-заповедник «Михайловское» в своём официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, небольшая цифровая экспозиция подготовлена в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей», но в этот раз представляет не одного художника, а целый жанр изобразительного искусства — пейзаж, а точнее — осенний пейзаж.

Василий Звонцов. Михайловское. Осень (1958). Из фондов музея-заповедника.

«При жизни Пушкина такого понятия как русский осенний пейзаж в изобразительном искусстве не существовало, — комментирует новую выставку хранитель собрания изобразительного искусства Пушкинского заповедника Ольга Сандалюк. — Зарождение и расцвет жанра пришлись на вторую половину XIX и на XX век. А в пушкинское время пейзаж — явление литературное. И именно Пушкин, одним из первых, ввёл описание русского осеннего пейзажа в поэзию».

В собрании Государсвенного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» осенний пейзаж занимает особое место, подчеркнула хранитель. Золотую осень, так счастливо воспетую поэтом, писали многие и многие именитые мастера, чьи жизнь и творчество так или иначе оказались связанными в псковскими пушкинскими местами. Часто и счастливо обращались к этой теме и начинающие живописцы и графики. Большинство этих картин, вольно или невольно, прямо иллюстрирует пушкинские строк.

В фондовой «галерее» видов мемориальных «Михайловского», «Тригорского», «Петровского», Святогорского монастыря, музеев «Пушкинская деревня» и «Водяная мельница в деревне Бугрово» есть работы Бориса Щербакова и Сергея Фролова, Сергея Репина и Эдварда Выржиковского, Василия Звонцова и Петра Осипова. Небольшая выставка, открытая сегодня музеем в социальной сети, представляет созданные этими и другими художниками произведения живописи и графики (акварель, шелкография) из собрания Пушкинского заповедника.

Николай Томарев. Осень. Деревня Зимари (1989). Из фондов музея-заповедника.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что проект «Художник и музей» стартовал в соцсети более четырёх лет назад, в конце июля 2020 года. Здесь, под пушкинской рубрикой «Везде передо мной подвижные картины…», заповедник регулярно знакомит своих интернет-посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших Пушкиногорье, создавших портреты поэта, проиллюстрировавших его стихи или прозу. Музейщики убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из фондового собрания. И возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в заповедных выставочных залах и без «посредничества» электронных средств коммуникации».