Общество

Навигация до Талабских островов завершится 4 ноября

Навигация до Талабских островов, по предварительным оценкам специалистов, завершится 4 ноября, сообщается на личной странице главы Псковского района Натальи Федоровой в соцсети «ВКонтакте».

Если уровень воды продолжит понижаться, решение о завершении навигации может быть пересмотрено в пользу более ранних сроков.

«И, конечно, успевайте побывать на Талабском архипелаге, который является жемчужиной Псковского моря и уникальным местом Псковского района! Октябрь на островах прекрасен: спокойствие, высокий купол неба и осенняя палитра красок!» - отметила Наталья Федорова.

Напомним, навигация муниципальных пассажирских катеров на Талабские острова началась в Псковском районе 27 апреля. С актуальным расписанием можно ознакомиться здесь.