Общество

Александр Борисов предложил установить в Пскове памятник Барклаю-де-Толли, который решили демонтировать рижские власти

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов предложил установить в Пскове памятник Барклаю-де-Толли, который намерены демонтировать рижские власти.

«Война с памятниками в странах Балтии – лишнее подтверждение оголтелой русофобии местных властей, которые, что называется, "из штанов готовы выпрыгнуть" в угоду местным националистам. Более того, в этом порыве вытравить из собственной истории все, что связано с Россией и русскими, власти той же Латвии готовы выставить себя на посмешище. Так, на днях Рижская дума приняла решение (26 голосами "за", 14 против, 6 не голосовало) демонтировать памятник Барклаю-де-Толли. Чем помешал властям Риги русский полководец с шотландскими корнями, чей род был связан с Лифляндской губернией? Сам Михаил Богданович Барклай-де-Толли несколько раз упоминал в письменных источниках, что родом он из Риги», – сказал Александр Борисов.

Он напомнил, что памятник Барклаю-де-Толли был установлен в Риге в 1913 году по случаю столетия с даты окончания войны с армией Наполеона Бонапарта. Кстати, автором скульптуры был немецкий медальер и скульптор Вильгельм Вандшнайдер.

И решение о создании и установке памятника тогда, более 110 лет назад, было принято как раз Рижской думой. И именно муниципальные власти тогда выделили 25 000 рублей, и такую же сумму рижане собрали в качестве народных пожертвований. Кстати, тогда Рижская городская Дума опубликовала специальный доклад, в котором привела историческое обоснование установке памятника в Риге.

«Но нынешние депутаты гордумы Риги – своим решением перечеркивают и позорят собственных предшественников, проявляя абсолютное пренебрежение к ним, к собственной истории. Что же, если властям Латвии так не терпится избавиться от памятника фельдмаршалу Барклаю-де-Толли, – мы готовы принять монумент в Псковской области. В Пскове есть бюст фельдмаршала Михаила Кутузова. Памятник Барклаю-де-Толли мог бы его гармонично дополнить», - отметил Александр Борисов.