Общество

Состав комитетов и комиссии обновят на очередной сессии Псковской городской Думы

Очередная 27-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва состоится в Городском культурном центре Пскова 25 октября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме, в основной проект повестки дня сессии включены 15 вопросов.

Депутаты внесут изменения в решение «Об утверждении персонального состава комитетов и комиссии Псковской городской Думы седьмого созыва», а также в решение «Об избрании заместителей председателей комитетов и комиссии Псковской городской Думы седьмого созыва» и в решение «О регистрации депутатских фракций в Псковской городской Думе седьмого созыва».

Напомним, ранее из состава депутатов вышел депутат по округу №3 Иван Мешков в связи с досрочным прекращением полномочий депутата и избранием его главой Гдовского района.

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Кроме того, недавно в состав гордумы вошла депутат по округу №5 Анна Дмитриева.

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Также депутаты внесут изменения в бюджет города Пскова на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков» и рассмотрят протест заместителя Псковского природоохранного межрайонного прокурора.

Помимо этого, изменения предстоит внести в решение от 29 апреля 2013 года №535 «О порядке разработки и принятия плана благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Псков» и в Правила землепользования и застройки Пскова.

Кроме того, на сессии депутата предстоит утвердить границы территорий, на которых осуществляются территориальные общественные самоуправления «Пожигово», «Техническая, 8», «Рокоссовского, 11», «Рижский, 60А», «Октябрьский, 12-14», «Юбилейная, 69», «Рижский, 58».