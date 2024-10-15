Происшествия

Невельчанку подозревают в фиктивной регистрации россиян

Жительницу Невельского муниципального округа подозревают в фиктивной регистрации граждан России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в одной из деревень на территории Невельского округа безработная местная жительница 1965 года рождения осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденного уголовного дела.