Культура

Лиса попала в фотоловушку в раскопе археологов в Новосокольническом районе

Лиса посещала раскоп летней полевой археологической школы «Горожане-2024» в Новосокольническом районе. Об этом сообщается в группе «Поселение Горожане» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Поселение Горожане» / «ВКонтакте»

«Уже не первый год мы оставляем на территории памятника фотоловушку, чтобы присматривать дистанционно за происходящим на Чернице. Посмотрели последние присланные кадры и поняли, что за памятником присматриваем не только мы. У нас появился хвостатый помощник. За два месяца лиса несколько раз приходила на отвалы раскопа 4, что и заметила фотоловушка.

Богатый у нас все-таки животный мир», - рассказали археологи.

В группе добавили, что вечерами лисице «помогает» енотовидная собака.

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Напомним, эксперты называют торгово-ремесленное поселение эпохи викингов у деревни Горожане уникальным памятником. Археологический памятник был открыт в 2016 году и связан с ловатским участком пути «из варяг в греки». На месте поселения хорошо сохранился «мощный культурный слой» X-XI веков, который за столетия не был разрушен застройкой или масштабными земляными работами. В месте поселения расположено большое количество вещей, связанных с торговлей, ремеслом, военным делом. На сегодняшний день это одно из наиболее богатых поселений X-XI века на Северо-Западе России.