Общество

Сторона дела

Построить новую дорогу и заделать ямы на старой, открыть в спальном районе кабинет педиатра, отремонтировать подход к школе и создать новую туристическую зону – чем может быть полезен горожанам депутат, узнала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера во время контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова на свой округ.

Суд да деньги

Пока ждали всех участников встречи, жители микрорайона Овсище обступили своего депутата Григория Стороненкова. Он тут «свой» во всех смыслах. Не просто знает овсищенских по именам, но и помнит возраст их детей. Так что местные, быстро заметили новые лица. В сторонке внимательно прислушивались к происходящему депутаты с совсем других округов Иван Мешков и Наталья Юрченко. Однако у актива микрорайона и для них нашлись наказы.

«Вы депутат в Любятово? – насела жительница Овсища на Ивана Мешкова. - Это просто кошмар, честное слово! Приведите в порядок ваше Любятово! Берите пример! Я была в ужасе, когда представила, что там жила бы».

Депутаты, избранные в гордуму в сентябре прошлого года, то есть всего шесть месяцев назад, были тут как раз за этим – перенимать мастерство общения с жителями и методы решения их проблем у более опытного коллеги. За процессом присматривал председатель городского парламента Александр Гончаренко.

29 марта жители Овсища собрались у одной из самых значимых проблем своего микрорайона – рядом с улицей Технической, реконструкцию которой вместе с участком Алехина не могут запроектировать больше трех лет.

«Зеленая зона, тротуар, велосипедная дорожка, дорога. Две полосы основные. Светофорный объект с пешеходным переходом около «Сбербанка». Третья разгонная полоса до Алехина», - перечислял Григорий Стороненков детали технического задания, поставленного перед инженерами.

«Светофор – это все хорошо, но будут пробки, очень много школьников, - автомобилисты уже начали делить покрытие непостроенной дороги. - Можно было бы сделать, как на Инженерной, не светофор, а обозначаемый переход: подходит пешеход, загорается красный свет, водитель издалека видит».

«Можно и так, - соглашался Григорий Стороненков. - Главное, чтобы закончился процесс проектирования. На бумаге это все красиво, пора бы на деле реализовать. Наши пожелания, конечно, будут учтены».

Одним из таких пожеланий стало сохранение 160-летней груши. Старейшего, между прочим, плодового дерева Псковской области, это установил известный садовод Алексей Казарин. Грушу, растущую прямо из тротуара на Алехина, проектировщики сохранили. Но сам проект никак не могут доделать. Контракт почти на 6,5 млн рублей разыграли еще в конце 2019 года. Проект реконструкции 390 метров улицы Алехина и 360 метров улицы Технической должен был появиться к 1 декабря 2020 года. Госэкспертизу он не прошел до сих пор. Даже неувязка с энергетиками по переносу их сетей осталась в прошлом, однако согласовывать свой проект в официальных инстанциях подрядчик отчего-то не спешит.

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«Контракт до сих пор, к сожалению, не завершен, - констатировал Григорий Стороненков. - Район разрастается, каждый год сдаются в эксплуатацию новые дома. Нагрузка на действующую дорожную сеть возрастает. Она у нас никакая. Скажем так, есть некие направления, ничем не регулируемые. Вопрос надо решать».

Контрольный выезд – форма депутатской работы, когда народный избранник приглашает на округ ответственных за разные сферы, а жители рассказывают, чего им не хватает для комфортной жизни. В этот раз один из приглашенных был с самой высокой степенью ответственности за город.

«Мы подаем в суд на подрядчика, - пояснил, как будет решен вопрос, глава города Борис Елкин. - Он отказывается от своих обязательств. Будем по суду заставлять, чтобы зашли в экспертизу и вышли из нее. Других вариантов нет».

Заодно градоначальник рассказал, что в этом году, как и планировалось, будет готов проект выезда на Леона Поземского с улицы Загородной. В обоих случаях проект – это только полдела.

«Дальше будем смотреть по деньгам. Сейчас финансово не самые легкие времена. Будем думать, искать», - не стал зазря обнадеживать Борис Елкин.

Пока суд да деньги, местные попросили у Бориса Елкина отремонтировать то направление, которое пока заменяет на Технической дорогу. Ездить по ямам сложно, но можно, а ходить и вовсе негде – тротуара нет. Из-за этого, например, в грязевую жижу стоптали ухоженную в недавнем прошлом зеленую зону под окнами дома Техническая, 15. В минувшую оттепель там высадили кустики, пытаясь перегородить народную тропу, но рядом уже наметился обход.

«Давайте будем честными, - призвал Борис Елкин. - Если мы потом будем строить дорогу, тротуар сейчас делать точно не будем. Если дважды потратить деньги, потом к нам придут и спросят».

Но дорогу, дорогу-то можно сейчас подлатать?

«Вот тут ямы начинаются», - повели псковичи своего главу на экскурсию по проезжей части.

«Заделаем», - заверил глава.

«А чем вы заделаете? – продолжали наседать экскурсоводы. - Это очень важно. Нам заделали два раза за год, сначала маленькой щебенкой, потом большой. Две недели, и все выскакивает».

«Сделаем с битумом, - пообещал Борис Елкин сменить технологию. - Ближе к лету. До зимы доживет».

Так, от ямы к яме, дошли до проезда мимо Технической, 8. Там провалы обнаружились не только на дороге. Несколько лет назад дом построили прямо на межквартальном проезде, отмежевав его к территории постройки. Разбитый асфальт – собственность жильцов. Но если они отремонтируют его за свой счет, то перекроют территорию, и остальные жители Овсища не смогут проехать к своим домам.

«Надо дальше пройти, там яма такая огромная!» – описывали горожане главные достопримечательности своего района.

Но Бориса Елкина, в прошлом главу областного дорожного комитета, чем-чем, а ямами точно не удивишь:

«Это маленькие ямы. Я в этой жизни видел намного хуже, и в разы!»

Договорились проезд отремонтировать картами. Прошлый такой ремонт простоял два года, и те самые карты выглядят сейчас лучше основного полотна.

Всем по чуть-чуть из общей копилки

Ремонт понадобится и у школы №3, прямо в воротах которой прописалась непроходимая лужа.

«Стоит до куста сирени, - показывали мамы вперед метров на десять. – Летом в ней купаться можно».

Вариант поднять участок оказался не вариантом – ливневки нет, проблема просто сместится в сторону. Решили основным входом на территорию сделать другой. Но от существующего к нему нет нормальной дорожки. Еще мамы попросили не останавливать благоустройство в створе калитки, до дверей школы дорожку тоже привести в порядок. Борис Елкин не зря брал с собой начальник Управления городского хозяйства Александра Грацкого. Тому прямо на месте было поручено «пометить, посчитать». Такое поручение воодушевило активисток округа.

«И вообще, надо территорию школы обновлять», - взяли женщины быка за рога.

Но Борис Елкин напомнил, что руководит не только Овсищем:

«Надо, но вопрос времени и денег. Давайте понимать, что у нас в городе тридцать школ. Недавно был в тринадцатой школе в Крестах. Там условия, мягко скажем, другие».

«У них там есть свои депутаты, пускай решают проблемы», - резонно заметили про свою рубашку родительницы учеников третьей школы.

«Вопрос в том, что копилка общая, - был не менее убедителен в своих аргументах Борис Елкин. - Жизнь города не должна зависеть от активности депутата. Для этого мы, администрация, и созданы, чтобы комплексно это решать. Делать в одном районе и забыть про остальные, я считаю, что это катастрофически неправильно».

Чудеса медицины

Другая проблема Овсища, будь она человеком, в этом году сама пошла бы в школу. Семь лет местные мамы пытаются добиться открытия в микрорайоне кабинета педиатра.

«Нам не добраться до поликлиники на Петровской, нет прямого сообщения, кроме автобуса №118. Он раз в час ходит, и далеко не всегда с пандусом для колясок», – пояснила мама Александра Раева.

«Я договаривалась с декабря выйти на работу из декрета. А трое моих детей взялись болеть по четыре-пять дней, так по кругу», - добавила штрихов к описанию непростой материнской жизни Юлия Таникова.

«Почему у нас есть кабинет врача общей практики для взрослого населения, а для детей нет? Что за дискриминация?» - взялась Александра Раева допытываться у приглашенной на встречу главврача детской городской поликлиники Эльвиры Мелех.

«Взрослый кабинет работает у вас?», - та поразилась чудесам медицинской инфраструктуры в отдаленном микрорайоне.

Если опускать эмоциональную составляющую громкого разговора и не принимать во внимание отсылки к отсутствию офисов педиатра в других микрорайонах и кивки в сторону автопарка, который должен улучшить транспортную доступность – то в сухом остатке получается вот что. В микрорайоне условно есть подходящее место для педиатра. Один из застройщиков возвел новый дом с помещением под детский сад на 20 мест. Предполагалось, что государство его выкупит, но стройка затянулась, за это время по нацпроекту в Овсище построили садик на 250 мест.

«Надо создавать условия для детей, а не для бумаги и для норм, - заявил свою позицию Григорий Стороненков. - Мы должны подстраиваться под интересы людей, а не под интересы того, кто дает работу, под интересы чиновников. Услышьте нас. Мы семь лет одно и то же говорим».

Решили присмотреться к пустующим метрам несостоявшегося садика повнимательнее.

«Невеликие деньги, – уверены жители Овсища. – Миллионов двенадцать нужно на выкуп. Напишем губернатору. Что он, не купит нам?»

«Туристы будут счастливы»

Округ Григория Стороненкова – 12-тысячныый, не в каждом райцентре столько наберется – это не только Овсище и ДЭУ, но и так называемое Старое Запсковье, охватывающее почти всю Леона Поземского и прилегающие к ней улицы. Псковичи с Застенной годами наблюдали, как совсем рядом набережные превращаются в ухоженный променад. С задержками, но продвигается Леона Поземского. Вместе с ней в прошлом году сделали Варлаамский сквер – на берегу рва у крепостной стены. Тем сиротливее стала выглядеть неухоженная, но длинная зеленая зона (от Леона Поземского, через Кошевого и Труда, до Герцена) на другом берегу рва, прямо под стеной. И тогда у жителей Застенной нашлось, что сказать.

«Тут само по себе напрашивается, хотелось бы, чтобы эта зона тоже была сделана, – выразила нехитрые пожелания активистка микрорайона Олимпиада Данилова. - Понятно, что нужно делать хорошее покрытие, родители ездят с детьми на колясках, велосипедисты. Хотелось бы разделение зон сделать. Канава засорена ужасно, грязь неописуемая, просто страшно. Нужно ее чистить, берег в некоторых местах укрепить, может быть, пару мостиков небольших сделать. Но самое главное, это освещение. И еще очень важна безопасность детей. Они ходят по стене, стена разрушается, они калечатся. Там дальше колючая проволока, частный сектор набросал, что тоже неправильно. Обрезанные деревья дали поросль, по десять-пятнадцать ростков с каждого корня, это все нужно чистить».

Жители Старого Запсковья уверены, что «туристы будут счастливы, имея такой маршрут», потому что «заграница нам недоступна, люди теперь по своей родной стране поехали». Их предложения будут переданы на рассмотрение в городскую администрацию.

«Сегодня не было безразличных людей, - поделился своим взглядом на итоги контрольного выезда председатель городской Думы Александр Гончаренко. - Пришли те, кого эти проблемы волнуют, и кто готов участвовать в их решении».

Григорий Стороненков немного раскрыл внутреннюю кухню депутатской деятельности. Совет округа выносит на контрольные выезды самые серьезные вопросы, которые не могут быть решены оперативно, потому что требуют больших вложений или длительных временных затрат. В этот раз из десяти самых животрепещущих отобрали пять вопросов. Депутат говорит, что по опыту один-два вопроса решаются в течение года, остальные перетекают дальше:

«Поэтапно, потихоньку, монотонно вопросы решаются», - поделился Григорий Строненков своим методом.

Так, например, получилось с тротуаром на улице Ижорского батальона. Впервые за несколько лет вопрос по нему не был включен в повестку контрольного выезда. Потому что в этом году тротуар появится до поворота на Писковичи, а в следующем будет продолжен до Снятной Горы.

Раз с этим получилось, значит, решение остальных проблем округа Григория Стороненкова рано или поздно появится. Зная его методичность и упорство, можно не сомневаться.

Юлия Магера, фото Александра Елисеева