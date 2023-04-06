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Иван Мешков о дорогах в Любятово и необходимости дендролога в Пскове

Ликвидация последствий паводка и предупреждение этих трудностей, ремонт дорог и дворовых проездов, спил аварийных деревьев и благоустройство общественных пространств – это лишь малая часть вопросов, которые приходится решать городским депутатам в Пскове. Как со своими задачами справляется депутат Псковской городской Думы по округу №3, член комитета по бюджету, налогам и финансовой политике и комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Иван Мешков? Подробнее об этом он рассказал в программе «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Разбитые дороги и планы на ремонт

- Иван Александрович, начнем с вашей основной деятельности - непосредственная работе на территории округа. Он сам по себе непростой, достаточно разнородный: есть и многоквартирные дома, очень много частного сектора со всеми вытекающими проблемами, вопросами и так далее. Одной из самых острых для населения тем сейчас является состояние дорог после зимы и уборка городских территорий. Думаю, ваши избиратели в ваш адрес обращаются с этими вопросами. В каком состоянии дороги в округе №3?

- Дороги у нас в округе находятся в плачевном состоянии.

- Прямо все?

- Нет, не прямо все, но в большинстве своем. Очень много ям, из-за постоянных скачков погоды через «ноль» ям появилось очень много – как на асфальтовом покрытии, и так на грунтовых дорогах. Грунтовых дорог у нас по частному сектору, действительно, очень много. Об этих всех моментах мы, конечно, говорим с администрацией города. Они, на удивление, реагируют очень позитивно и очень быстро отрабатывают это все. Какие-то ямы латают в оперативном, рабочем режиме. Но по большому счету, сейчас, в первой декаде апреля, будут открыты асфальтобетонные заводы, и ремонт уже пойдет в плановом режиме. Очень многие проезды, дворовые территории дороги общего назначения будут отремонтированы так называемыми картами, то есть это ямочный ремонт.

На этот год, хочу похвастаться, нам повезло: у нас будет капитально отремонтирована улица Новгородская, будет тротуар сделан, будет отремонтирована улица Николая Васильева, то есть объем очень большой.

- До переезда, по-моему?

- Да, до переезда она будет сделана. И очень много тротуаров в этом году будет отремонтировано. Поэтому объем очень большой. С дорогами на сегодня не совсем все хорошо, но я уверен, что в течение месяца-полтора этот вопрос будет улажен.

Весенний подъем воды в Пскове

- Иван Александрович, паводковая ситуация тоже имела воздействие на территорию вашего округа, и тоже, по-моему, дорогу повредила большая вода?

- Да, дорогу повредила. Это грунтовая дорога, она ведет от микрорайона Паневик до микрорайона Козий Брод. Там под дорогой лежали две трубы, но ввиду того, что у нас люди выбрасывают туда мусор, эти две трубы забило и, соответственно, вода начала переливаться через дорогу, ее размыло. На место мы выезжали: я и мой помощник. И видео засняли, и фото. С УГХ, опять же, мы в прямом контакте, надо отдать должное. Сейчас вода спадет, и эта дорога будет восстановлена. Трубы тоже смыло, их восстановят.

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- Очень трудная территория в плане паводка - это Завокзалье, так называемое болото. Мы помним, что в 2012 году, например, там и вовсе с помощью резиновых лодок перемещались, паводок был очень высокий. В этом году, уверена, выезжали на территорию. Как там обстоят дела?

- На территорию выезжали, все проверяли. Воды было много, но глобальных подтоплений не было. Опять же, проблема в местных жителях. Проблема заключается в том, что очень многие канавы водоотведения засыпаны. На месте канав водоотведения стоят заборы. В часть канав люди банально выбрасывают мусор, строительный в том числе. И когда мы с ними общаемся, говорим о том, что вода не может уходить (мусор по канаве перемещается и, соответственно, забивает, и вода никуда не уходит), люди говорят, что это не они, и что кто-то должен прийти и все это убрать. Ну, например, администрация или добрый волшебник должны прийти (я утрирую, конечно). Но, по сути, это проблема людей, кто там живет.

- Разъясняете им такую позицию? Потому что, действительно, там, где территория частного сектора, ну, извините, ребята, а кто должен это сделать?

- Люди почему-то считают, что это должна администрация сделать, но ни администрация, ни депутат туда мусор, простите, не выбрасывают. Это же выбрасывают местные жители. Я их призываю, объясняю, говорю: «Это же ваша территория. Вы у себя за забором следите и не мусорите, а когда выходите из-за калитки, считаете, что это уже что-то общее и там можно выбросить мусор».

Городской субботник

- С 15 апреля на территории города Пскова будет проходить так называемый месячник по уборке территории. Планируете ли вы какие-то зоны общими усилиями жителей вашего округа прибрать? Потому что на всех территориях сейчас, простите, бардака хватает.

- Бардака, действительно, хватает. Субботники мы проводить будем. Сейчас с моими помощниками прорабатываем те территории, где будем проводить субботники. В основном это Любятово и район Привокзальной площади. У нас будет 4 субботника, на сегодня они запланированы. Сейчас мы согласовываем вопросы и со старшими по домам, в том числе, потому что мы понимаем, что у людей банально нет инструментов. Грабли, лопаты – сейчас мы планируем закупку этого всего, и, соответственно, субботники будем проводить.

- Это территории общественного пользования, какие-то парки, скверы, детские площадки?

- Есть детская площадка, это территория вокруг детского сада №29, и есть несколько дворов. Там несколько домов, в основном большой двор и четыре дома вокруг.

Что сажать и где пилить?

- Пару недель назад в Пскове во время сильного ветра старое дерево рухнуло на проезжую часть Октябрьского проспекта. К счастью, обошлось без жертв. Но этот эпизод актуализировал проблему большого количества старых деревьев в городе и в целом вопрос грамотной дендрополитики. Насколько остра эта проблема для вашего округа? Сразу поясню нюанс: там, где частный сектор или территория, относящаяся к многоквартирном дому, это забота людей. Там, где муниципальная зона, прямая ответственность городских властей. И вот ваша оценка. Много разговоров про дендролога, специалиста, который бы осуществлял на весь город грамотную политику с зелеными насаждения. Долго ищут такого человека. Он вообще нужен? Или можно просто пилить и кое-где сажать иногда?

- Просто пилить не получится. На самом деле, дерево – это как ребенок: вы всю жизнь за ним должны ухаживать, смотреть за ним с момента его посадки до момента его спила. Такой специалист, действительно, нужен. Я сомневаюсь, что один специалист справится с этим вопросом, потому как деревьев в городе очень много. И смотреть за ними надо. Та зона ответственности, где занимается муниципалитет, мы с помощниками проводим фотофиксацию тех деревьев, которые уже находятся в неудовлетворительном состоянии.

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- Это вы определяете или комиссия?

- Определяет это впоследствии комиссия, но мы должны донести до них эту информацию. Если комиссия принимает решение, что оно спиливается, дерево спиливается и вопрос закрывается. Но очень много, вы правильно заметили, у нас есть частных территорий, и в многоквартирных домах в том числе. Люди до конца этого не понимают, и они считают, что неважно, чья территория, если, по их мнению, дерево находится в неудовлетворительном состоянии, муниципалитет должен спилить. Соответственно, идет очень большая работа: мы людям объясняем – территория ваша, вы за ней должны смотреть, и за деревьями в том числе. Но люди, к сожалению, не согласны с этой позицией.

- Тем не менее, они вас выбрали как своего депутата. В такой ситуации, когда они вам говорят: «Территория наша, но нам должны. Вот прямо должны приехать и спилить». Что вы в такой ситуации делаете? Все-таки вы должны как депутат искать консенсус между городскими властями, коммунальными и вашими избирателями. Получается таковой?

- Получается, не просто получается – в основном идет разъяснительная работа, потому как люди до конца не знают, где зона их ответственности, где зона ответственности муниципалитета, где зона ответственности депутата. В итоге мы выясняем, заходим на карту Росреестра, смотрим, кому территория относится, кто за нее ответственен и смотрим договора на управление многоквартирным домом. Входит ли в зону ответственности управляющей организации смотреть за этими деревьями? В основном это не входит ни в чью зону ответственности. Получается, что управление домом осуществляет управляющая организация, но она не смотрит за деревьями.

Конечно, очень часто получается договариваться и с управляющей компанией. Они делают какой-то подпил, и дерево стоит дальше. Если территория муниципальная, соответственно, получается не всегда. Понятно, что бюджет не резиновый, не всегда выходит дерево спилить, но в основном администрация идет навстречу, и вопросы с ветхими деревьями решаются.

- А что, на ваш взгляд, нужно высаживать на территориях города Пскова? Может быть, в течение месячника, субботника вы планируете что-то посадить на территории округа?

- Раньше, мы помним, очень любили тополя. Теперь мы видим последствия. И дендролог, который должен быть в администрации, по факту будет планировать, что сажать, где сажать, зачем и вообще надо ли. Понятно, что наш русский человек очень любит природу и очень любит зеленые города. Но этот подход должен быть правильный, разумный. И я думаю, что нам дендролог в этом поможет. Ответить мне на вопрос, что конкретно я люблю? Я люблю березу, поэтому сажал бы березы, мне они очень нравятся.

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят?

- Площадки для сбора ТКО. Вы уже сказали, что в частном секторе наблюдается картина, когда жители не доносят до площадок или просто не хотят определять, где должна быть эта площадка, а сбрасывают все в ближайшую канаву. Достаточно большое количество площадок для сбора ТКО находится в неудовлетворительном состоянии. Например, на улице Бастионной, около почты, по сути, стихийная свалка. Это как раз территория вашего округа. И вот яркий тому пример. Чья это зона ответственности? С площадками больше проблем в частном секторе или все-таки на территориях МКД?

- С площадками проблема у нас и в частном секторе, и на территориях МКД. Если мы берем площадку ТКО по Бастионной, тут две зоны ответственности: за вывоз мусора отвечает у нас региональный оператор, а за вывоз мусора от подъездов отвечает управляющая компания. Касаемо площадки на Бастионной, она визуально напоминает, по сути, стихийную свалку. По этому поводу мною тоже написано обращение на имя главы города Пскова и предложено сделать все площадки ТКО закрытыми. Во всех больших городах площадки такие и есть, они визуально лучше смотрятся, и мусор вокруг не разбросан, он весь сконцентрирован внутри. Глава города обещал этот вопрос рассмотреть, и я надеюсь, в этом году мы несколько штук поставим.

- За чей счет банкет, цитируя классика?

- Банкет за счет муниципалитета. В тех местах, где территория муниципальная. Если площадка для сбора ТКО находится на территории многоквартирного дома, то это банкет только за счет жильцов.

- Так ли охотно жильцы идут на то, чтобы платить дополнительные средства за то, чтобы организовать достойного вида и функционала площадку для сбора мусора?

- Не везде, не везде.

- А работа «управляйки» важна здесь?

- Очень важна. Весь вопрос заключается в том, что на сегодняшний день у нас от подъездов сбор мусора, крупногабаритного в том числе, осуществляет управляющая компания. В задачу управляющей компании входит сбор мусора, и они вывозят его на площадку для сбора ТКО. По сути, они могут загрузить все грузовик, а там, простите за выражение, вывалить это все рядом с площадкой. После этого приезжает региональный оператор, еще раз это все собирает и вывозит. При этом дворник, который обслуживают этот многоквартирный дом, потом приходит и начинает с метлой убирать мелкий мусор и складывать его в контейнер. Вот на сегодняшний день ситуация такая. Ранее она была немножко другая. Раньше был один оператор, и он занимался и вывозом и от подъездов, и сбором крупногабаритного мусора, и очисткой площадок ТКО. Ну, а на сегодняшний день вот так. Но все эти площадки, опять же, в большинстве своем открыты. Даже если выгрузить мусор на закрытую площадку, этой свалки не будет, по крайней мере, ее видно не будет. И можно будет внутри закрытой площадки вывезти, забрать все это дело, навести порядок, и будет чистота.

- Вас как депутата устраивает вот эта бесконечная возня с мусором? Простите, в границах одной площадки.

- Меня нет. Меня крайне это не устраивает. И людей в том числе это не устраивает.

- А причина вот этой ситуации?

- Причина в ответственности: кто, откуда и что забирает. То есть управляющая компания управляет многоквартирным домом, и ее задача, если в доме есть мусоропровод, мусор из этого места доставить на площадку ТКО. А дальше уже вывозит региональный оператор. Проблема только в этом.

Устройство ливневой канализации

- Отсутствие ливневой канализации в некоторых дворах многоквартирных домов создает проблемы в любое время года. На территории вашего избирательного округа, к сожалению, есть дворы, которые не оснащены ливневой канализацией. Например, Металлистов, 2, Льва Толстого, 20а. И я думаю, что сейчас там можно, наверное, уток запускать, к сожалению. Как справиться с этой проблемой? Ливневка – это дело очень затратное.

- Ливневка – дело очень затратное. И по тем адресам, которые вы назвали, мы эту проблему знаем, изучали в том году. Я написал обращение на имя начальника УГХ, предложил ему вариант решения. В этих дворах, действительно, нет ливневой канализации. Если сейчас ее делать, затраты очень большие, и она не близко к этим дворам находится. Поэтому мною предложено устройство переливных колодцев, то есть, по сути, под землей сделать емкости, в которые будет собираться вода, и со временем она будет по почве расходиться. И подтопленные дворы мы ликвидируем. На сегодняшний день этот вопрос на рассмотрении у коллег. Они об этих проблемах знают, об этих дворах, которые прямо тонут. Решения на сегодняшний день пока еще нет.

- Воду там откачивают?

- Коммунальные службы приезжают, когда граждане вызывают, производится откачка воды. Но все время откачивать не будешь, то есть надо что-то локально делать.

- В продолжение темы: на улицах Николая Васильева и Новгородской в рамках ремонта требуется предусмотреть ливневую канализацию или отвести воду с дорожного полотна. Вы уже сказали о том, что, к счастью, эти улицы в этом году идут в капитальный ремонт. Ну, действительно, исходя из состояния проезжей части, он там необходим, спору нет. Учтена ли эта проблема с водоотведением в проекте?

- Ливневки по улице Новгородской точно нет, проектом она не предусмотрена. Проектом предусмотрено отведение воды с дорожного полотна в зеленую зону. Но у нас та часть дороги, край дороги, куда надо отвести воду, там будет проходить пешеходная зона, и поэтому проектом предусмотрено, что вода будет уходить в зеленую воду посредством труб.

- То есть в любом случае проблема водоотведения грамотно решена на улице Новгородской?

- Проблема решена.

- Замечательно. А что касается улицы Николая Васильева? Это тоже ситуация многолетняя.

- Многолетняя. По улице Николая Васильева есть два очень серьезных места, где скапливается вода. Там тоже ливневой канализации нет. И там тоже будет отводиться в зеленую зону. Других вариантов решения вопроса там нет, потому как если строить ливневую канализацию, затраты будут очень существенными.

Спортивные объекты в Любятово

- Тема оборудованных мест для занятий спортом. В последние годы спортивные площадки очень востребованы. Какие планы по решению этих задач? Думаю, у вас тоже хватает обращений на эту тему?

- Обращений хватает. Микрорайон Любятово не избалован, так скажем, спортивными площадками. Реализовать площадку в микрорайоне Любятово можно в двух местах. Там, к сожалению, нет ни парковых зон, ничего такого. Есть территория за домом №73 на улице Николая Васильева и училище №23. В училище на сегодняшний день стадион зарос травой, лукавить я не буду. Этим вопросом занимаюсь и я, занимается и Алексей Анатольевич Севастьянов (депутат областного Собрания – ред.) уже не один год. На сегодняшний день стоит остро проблема земли. Для того, чтобы его отремонтировать в рамках тех программ, которые на сегодняшний день существуют, и назначение, и хозяина, собственника земли надо поменять. Вот сейчас идет вопрос изменения собственника – землю передают в собственность самого училища.

- И это реально в обозримой перспективе – уладить земельные вопросы?

- Я очень на это надеюсь. И все усилия мы к этому прикладываем. Там может появиться очень хорошее место для времяпровождения и занятия спортом. По поводу территории за домом №73, там есть еще площадка. Раньше там пограничники в футбол играли. На сегодняшний день эту территорию я тоже показал. Территории хватает. Сейчас ведем переговоры на предмет проектирования большой хорошей воркаут-площадки. Там молодого поколения очень много, и энергию им свою девать некуда.

- Вот эти два крупных комплекса, вы думаете, решат, во всяком случае, проблему в большом масштабе?

- Они решат вопрос спортивных площадок в микрорайоне Любятово. По крайней мере, там мест для занятий спортом на сегодняшний день нет. Ребятам в футбол поиграть негде. Есть небольшая площадка для занятий спортом около школы №17, но в основном ей пользуются только ученики.

Детский сад №29

- Сейчас некоторые сады по городу Пскову привели свои территории в замечательное состояние, чего греха таить. И хочется на них, наверное, равняться, в том числе и вашему детскому садику №29.

- Равняться, конечно, хочется. В прошлом году выполнены работы по устройству ограждения. То есть ограждения уже поменяли. Это уже радует. В планах на этот год и на следующий – привести территорию внутри сада в порядок. Там лет 20 уже никто ничего не делал.

- А что имеется в виду? Это какие-то игровые элементы, верандочки?

- Это верандочки, это пешеходные дорожки, это подъездные пути для машин, которые подвозят продукты питания, в том числе, это территория за пределами ограждения, периметр. Там на сегодняшний день выполнена подсыпка, то есть презентабельного вида нет. По-хорошему, там надо и бортовой камень ставить, и газоны делать. То есть работы, действительно, очень много.

- Это бюджетка, внебюджетка, программы?

- Это бюджетка. За год-два, я думаю, что мы это сделаем.

Крестовское шоссе и переехавшая остановка

- Крестовское шоссе, улицы-дублеры. Действительно, важная тема. На Крестовском шоссе большой трафик, что там греха таить.

- Траффик большой, дороги там не в удовлетворительном состоянии. Об этой проблеме мы написали начальнику УГХ, он знает ее. В этом году будет ямочный ремонт, капитальный ремонт в этом году 100% не предвидится, потому как площадь очень большая и затраты очень большие. По Крестовскому шоссе, помимо дорог, сейчас остро вопрос стоит о переносе остановки. 12 или 10 лет назад, когда приезжал Владимир Путин, одну из остановок от виадука, от моста немножко дальше перенесли, к светофору. И людям очень неудобно возвращаться обратно, длинный путь.

- Рассчитываете вернуть ее для удобства граждан?

- На сегодняшний день, да. Мы ведем переговоры. Много писем написано, и есть путаница, потому как перенесенная остановка называется одинаково. И все думают, что остановка есть, но на самом деле она далеко, и надо вернуть ее в то место, где она и была. У нас в этом округе проживает очень много возрастных людей, и им тяжело ходить.

Новичок в Думе

- Ну и, пожалуй, последнее, что я успеваю у вас спросить, это, конечно, работа в Псковской городской Думе. Вы работаете в двух комитетах - по бюджету, налогам и финансовой политике – мощнейший комитет, надо сказать, и в комитете по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности. Бюджет города: с виду большой, но задач-то еще больше, никогда не бывает бюджета достаточного, всегда хочется больше. Решение конкретных задач – это вопрос правильно расставленных приоритетов? Так стоит нынче ставить этот вопрос?

- Вопрос в планировании. В первую очередь – планирование, анализируем решение тех или иных задач. И под это надо искать деньги. По-другому, с моей точки зрения, это не работает. Понятно, что я человек новый, для меня очень много нового. Мы проходим и обучение, в том числе. Но всю свою жизнь я привык сначала планировать, потом искать средства. И здесь работать ровно так же. Понятно, что не всегда получается найти и изыскать средства. Не всегда все получается, но стараемся.

- И не всегда, я думаю, вам с коллегами друг другу удается уступать, потому что у всех округа, 15 округов на территории города Пскова. Конечно, вам бы хотелось, как депутату по своей территории, чтобы все дороги разом были отремонтированы, но так не выходит. Легко уступаете коллегам?

- Мы работаем в очень дружном, плотном коллективе. Мы все понимаем, что на самом деле мы работаем не на округ, а мы работаем для жителей города в целом. И говорить, давайте мне побольше, а кому-то поменьше – так неправильно и нечестно. Поэтому стараемся уделить внимание каждому округу, обратить внимание на каждую проблему. Не всегда выходит, не скрою, не всегда. Но стараемся уделить внимание всем.

Беседовала Любовь Кузнецова

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