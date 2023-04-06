Общество

«Гайд-парк»: Депутат Псковской гордумы Иван Мешков о работе в округе №3. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 апреля. Гость студии - депутат Псковской городской Думы по округу №3 Иван Мешков. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним круг вопросов, связанных с его деятельностью в округе и с работой гордумы в целом.

В каком состоянии после зимы находятся дороги 3-го округа? Планируются ли там проводить субботники по уборке территорий? Насколько проблема старых деревьев остра для округа №3? Как справляться с проблемой подтоплений в условиях отсутствия линевой канализации и как решать городские проблемы в условиях не очень большого бюджета?