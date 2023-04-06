Общество

Разъяснительную беседу провели с депутатами из-за курения у здания Псковской гордумы

Разъяснительную беседу по поводу недопустимости курения у здания Псковской городской Думы провели с депутатами. Об этом сообщил председатель гордумы Александр Гончаренко, отвечая на обращение на сайте городского парламента.

«Почему органы власти нарушают закон? Здание Думы. Некрасова, 14. Рядом урна. Депутаты курят в общественном месте. Ведь улица, по закону, общественное место! Дети смотрят. В чем смысл закона, если сами депутаты его не выполняют? И грязь развели возле урны. Некрасиво!» - написал неравнодушный горожанин на сайте гордумы.

Отвечая на обращение, Александр Гончаренко заметил, что, указанное место не является общественным в части запрета на курение, согласно статьи 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

При этом он разделил возмущение горожанина. «Также считаю, что с этической точки зрения курение у входа в здание городской Думы недопустимо. По факту содержания вашего обращения с депутатами Псковской городской Думы проведена разъяснительная беседа», - заключил Александр Гончаренко.