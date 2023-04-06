Общество

Доля курящих женщин в Псковской области составила менее 15%

13% женщин и 36% мужчин в Псковской области являлись курильщиками в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.



«Не употребляли табачные и нетабачные курительные и некурительные изделия 87% женщин и 64% мужчин», - сообщили аналитики.

В Псковстате напомнили, что сохранить и укрепить здоровье, выявить факторы риска развития заболеваний помогает диспансеризация и регулярные профилактические медосмотры. По данным наблюдения в 2022 году, около половины женщин и мужчин в области прошли диспансеризацию в течение последних 2-х лет.