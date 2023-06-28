Общество

Депутат от «Яблока» Артур Гайдук выступил против запрета смены пола

Врач, депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук раскритиковал законопроект о запрете смены пола. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении партии.

14 июня депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект о полном запрете смены пола. Накануне второго чтения, которое должно было состояться 28 июня, проект закона раскритиковали юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми. В их отзыве говорится, что законопроект «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом "транссексуализм“, основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях и не способствует достижению заявленных целей», напомнили в реготделении.

«Я могу только присоединиться к мнению моих коллег: этот закон нарушает право граждан на медицинскую помощь. Потому что медицинскими показаниями для смены пола могут быть не только соматические патологии, когда есть физические аномалии, например, гермафродитизм, но и психические заболевания, когда человек физиологически мужчина, но ощущает себя женщиной или наоборот. Это тоже болезнь, это тоже медицинские показания. Человек не виноват в этом, потому что он таким родился. Он никогда не будет считать себя тем, кем выглядит, всегда будет несчастен и для него смена пола — это единственный вариант обрести душевное здоровье», - отметил Артур Гайдук.

Достаточно часто встречаются феминизированные мужчины, маскулинизированные женщины, внутри этого лежит генетика, продолжил депутат. «Это не пропаганда Запада, это медицина. Когда-то генетику и кибернетику тоже считали пропагандой Запада. Просто забывают, что помимо соматических заболеваний есть заболевания психические, которые тоже требуют медицинской помощи. Невозможность обрести гармонию между физическим телом и ощущением себя часто приводит трансгендерных людей к суициду», - добавил врач.

Законопроект о запрете операций по смене пола внесли в Госдуму 30 мая. Авторами стали более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и его заместителями. Необходимость такого закона депутаты объяснили борьбой за традиционные ценности. В Кремле не стали давать оценок законопроекту.